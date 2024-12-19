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США ввели санкции против двух грузинских чиновников за подавление протестов - РИА Новости, 19.12.2024
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20:33 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990268077.html
США ввели санкции против двух грузинских чиновников за подавление протестов
США ввели санкции против двух грузинских чиновников за подавление протестов - РИА Новости, 19.12.2024
США ввели санкции против двух грузинских чиновников за подавление протестов
США в четверг ввели санкции против двух должностных лиц Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, за "подавление мирных протестов," заявил... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:33:00+03:00
2024-12-19T20:33:00+03:00
в мире
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вахтанг гомелаури
саломе зурабишвили
ираклий кобахидзе
обсе
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США в четверг ввели санкции против двух должностных лиц Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, за "подавление мирных протестов," заявил минфин США. "Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит санкции в отношении двух грузинских чиновников из министерства внутренних дел Грузии, которые принимали участие в жестоких репрессиях в отношении представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих, в том числе во время демонстраций в течение 2024 года", - говорится в заявлении. Помимо Гомелаури, санкции были введены против заместителя начальника Управления особого назначения МВД Мирзы Керевадзе, отметил минфин. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов. Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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в мире, грузия, сша, россия, вахтанг гомелаури, саломе зурабишвили, ираклий кобахидзе, обсе, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, США, Россия, Вахтанг Гомелаури, Саломе Зурабишвили, Ираклий Кобахидзе, ОБСЕ, Протесты в Грузии — 2024
США ввели санкции против двух грузинских чиновников за подавление протестов

Минфин США ввел санкции против глав МВД Грузии Гомелаури и Керевадзе

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкУчастники акции протеста в Тбилиси
Участники акции протеста в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США в четверг ввели санкции против двух должностных лиц Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, за "подавление мирных протестов," заявил минфин США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит санкции в отношении двух грузинских чиновников из министерства внутренних дел Грузии, которые принимали участие в жестоких репрессиях в отношении представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих, в том числе во время демонстраций в течение 2024 года", - говорится в заявлении.
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Помимо Гомелаури, санкции были введены против заместителя начальника Управления особого назначения МВД Мирзы Керевадзе, отметил минфин.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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В миреГрузияСШАРоссияВахтанг ГомелауриСаломе ЗурабишвилиИраклий КобахидзеОБСЕПротесты в Грузии — 2024
 
 
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