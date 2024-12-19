США ввели санкции против двух грузинских чиновников за подавление протестов
Минфин США ввел санкции против глав МВД Грузии Гомелаури и Керевадзе
Участники акции протеста в Тбилиси. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 дек - РИА Новости. США в четверг ввели санкции против двух должностных лиц Грузии, включая министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури, за "подавление мирных протестов," заявил минфин США.
"Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) министерства финансов США вводит санкции в отношении двух грузинских чиновников из министерства внутренних дел Грузии, которые принимали участие в жестоких репрессиях в отношении представителей СМИ, деятелей оппозиции и протестующих, в том числе во время демонстраций в течение 2024 года", - говорится в заявлении.
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Помимо Гомелаури, санкции были введены против заместителя начальника Управления особого назначения МВД Мирзы Керевадзе, отметил минфин.
Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая партия "Грузинская мечта", выступающая за сохранение отношений с Россией и против антироссийских санкций, набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции уже заявили, что не признают данные ЦИК. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар отметил хорошую организацию выборов в Грузии, заявив при этом о ряде зафиксированных наблюдателями нарушений. Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что по конституции президент должен быть беспартийным, призвала к протестам из-за итогов выборов.
Очередная серия акций протеста оппозиции началась в Грузии 28 ноября, после того как премьер Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. Участники протеста использовали петарды, камни, бутылки, сообщалось и о найденных на месте погромов бутылках от "коктейля Молотова". Силовики в ответ использовали спецтехнику, включая водометы.
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