https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199050.html

Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России

Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России

Западные страны вводят санкции против России, потому что боятся конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:13:00+03:00

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2024-12-19T16:23:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Западные страны вводят санкции против России, потому что боятся конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин."Чего они боятся - конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, почему западные страны вводят санкции против РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241216/sanktsii-1989492004.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, россия, владимир путин