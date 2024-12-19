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Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России - РИА Новости, 19.12.2024
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16:13 19.12.2024 (обновлено: 16:23 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199050.html
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России
Западные страны вводят санкции против России, потому что боятся конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:13:00+03:00
2024-12-19T16:23:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Западные страны вводят санкции против России, потому что боятся конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин."Чего они боятся - конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, почему западные страны вводят санкции против РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России

Путин: Запад вводит санкции против РФ, потому что боится конкуренции

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Западные страны вводят санкции против России, потому что боятся конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Чего они боятся - конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, почему западные страны вводят санкции против РФ.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 16.12.2024
Сийярто объяснил, почему Венгрия поддержала пакет санкций против России
16 декабря, 16:11
 
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024В миреРоссияВладимир Путин
 
 
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