https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990199050.html
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России
Западные страны вводят санкции против России, потому что боятся конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:13:00+03:00
2024-12-19T16:13:00+03:00
2024-12-19T16:23:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Западные страны вводят санкции против России, потому что боятся конкуренции, заявил президент РФ Владимир Путин."Чего они боятся - конкуренции боятся. Используют средства политической борьбы для недобросовестной конкуренции", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, почему западные страны вводят санкции против РФ.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире, россия, владимир путин
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире, Россия, Владимир Путин
Путин рассказал, почему Запад вводит санкции против России
Путин: Запад вводит санкции против РФ, потому что боится конкуренции