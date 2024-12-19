https://ria.ru/20241219/sanktsii-1990037338.html

Посол прокомментировал санкции США против Газпромбанка

Посол прокомментировал санкции США против Газпромбанка - РИА Новости, 19.12.2024

Посол прокомментировал санкции США против Газпромбанка

Санкции США против "Газпромбанка" в очередной раз поставили европейских "союзников" Вашингтона в крайне затруднительное положение, нанеся ущерб их... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T06:39:00+03:00

2024-12-19T06:39:00+03:00

2024-12-19T06:39:00+03:00

испания

россия

сша

юрий клименко

газпромбанк

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/09/1579085335_0:96:900:602_1920x0_80_0_0_155ef46cbaadc2b3bd7c78abfecec1fe.jpg

МАДРИД, 19 дек – РИА Новости. Санкции США против "Газпромбанка" в очередной раз поставили европейских "союзников" Вашингтона в крайне затруднительное положение, нанеся ущерб их энергетической безопасности, заявил посол России в Испании Юрий Клименко. "Что касается американских санкций в отношении "Газпромбанка", уверен, что российская сторона найдет варианты решения вопроса с расчетами за экспортируемый сюда газ. В этом контексте стоит, на наш взгляд, обратить внимание европейцев на то, что Вашингтон в очередной раз своими односторонними действиями ставит в крайне затруднительное положение своих европейских "союзников", наносит ущерб их энергетической безопасности", – сказал посол в разговоре с российскими журналистами. При этом он указал, что Россия, несмотря на санкции, остается надежным поставщиком, выполняя все свои контрактные обязательства. Ранее генеральный директор европейского оператора терминалов СПГ Enagas Артуро Гонсало заявил, что его компания готова превзойти рекордные объемы экспорта топлива на фоне возможного прекращения транзита газа через Украину. При этом за пять месяцев 2024 года именно Россия стала второй по величине поставок газа в Испанию. Согласно данным Enagas, с января по май этого года Россия поставила в Испанию 33 269 гигаватт-час (ГВт/ч) СПГ, около 22,5% от общего количества. Первое место занял Алжир, который экспортировал в Испанию более 36,1% от общего объема газа, а на третьем месте - США с 19,4%. В январе сообщалось, что импорт российского сжиженного природного газа в Испанию увеличился на 35% за 2023 год по сравнению с аналогичным показателем 2022 года. Так, импорт в Испанию достиг 72 690 ГВт/ч в 2023 году, в то время как за предыдущий год королевство закупило 53 859 ГВт/ч. Таким образом, Россия укрепила свои позиции в качестве третьего по величине поставщика газа в Испанию в 2023 году, на долю которого пришлось 18,3% от общего объема продаж

https://ria.ru/20241125/gazprombank-1985511578.html

https://ria.ru/20241219/kitaj-1990033278.html

испания

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

испания, россия, сша, юрий клименко, газпромбанк, в мире, санкции в отношении россии