Санду обвинила "Газпром" в невыполнении обязательств по газу в ПМР
Санду обвинила "Газпром" в невыполнении обязательств по поставкам газа в ПМР
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Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду обвинила российский "Газпром" в невыполнении контрактных обязательств по поставкам газа в Приднестровье.
Ранее в Молдавии был введен режим ЧП в энергетике, в непризнанной Приднестровской Молдавской республике 11 декабря на 30 суток было введено чрезвычайное экономическое положение, эти меры вводятся в связи с возможным энергетическим кризисом, связанным с риском прекращения поставок российского газа. Власти Молдавии ранее сообщили, что "Газпром" предложил Кишиневу вести переговоры с украинскими властями для обеспечения продолжения транзита газа в ПМР в следующем году. Заключенный в 2019 году пятилетний договор о транзите российского газа в Европу через Украину истекает в конце 2024 года. Киев неоднократно заявлял, что продлевать его не планирует. Минэнерго Молдавии ранее сообщало, что будет искать альтернативные пути поставок, в том числе через Трансбалканский коридор.
"Известно было заранее, что контракт на транзит газа через Украину продлеваться не будет. Тем не менее, существует договор между компанией "Молдовагаз" и "Газпромом", который предусматривает поставки газа на левый берег Днестра (Приднестровье – ред.) независимо от маршрута транзита. Технические возможности существуют, но "Газпром", похоже, не стремится исполнять свои обязательства," — заявила Санду на пресс-конференции.
Президент уточнила, что правительство уже обеспечило альтернативные источники газа для Молдавии, однако для ПМР ситуация с газом остается сложной.
"Правительство будет искать другие решения, чтобы у всех жителей обоих берегов Днестра был доступ к электричеству, теплу и природному газу", - сказала глава республики.
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С декабря 2022 года предприятие "Молдовагаз" получает газ из двух источников - от госпредприятия Energocom и российского "Газпрома". Российский газ направляется в Приднестровье в обмен на электроэнергию. Кишинев отдает Тирасполю весь полученный от РФ газ в обмен на электроэнергию. Молдавская ГРЭС покрывает 80% потребности Молдавии в электроэнергии.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии решить проблему силой, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.