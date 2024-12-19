https://ria.ru/20241219/sandu-1990152205.html

Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам

Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам - РИА Новости, 19.12.2024

Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам

Власти Молдавии не уделяли внимания проведению диалога с русскоязычными жителями, заявила президент республики Майя Майя Санду. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T14:25:00+03:00

2024-12-19T14:25:00+03:00

2024-12-19T14:27:00+03:00

в мире

молдавия

майя санду

евгения гуцул

гагаузия

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg

КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Власти Молдавии не уделяли внимания проведению диалога с русскоязычными жителями, заявила президент республики Майя Майя Санду.По итогам прошедших осенью выборов Санду признала, что власти допустили множество ошибок. По ее словам, необходимы изменения в правительственной команде. Санду также добавила, что на многие ошибки ей указали граждане в ходе предвыборных встреч."Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке. Это касается не только республики в целом, но и Гагаузии, где не все владеют румынским языком. В следующем году буду чаще посещать автономию, будем дискутировать с гражданами", - сказала Санду на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов об ошибках, допущенных действующей властью.Президент также подчеркнула, что необходимо расширить госпрограмму по изучению румынского языка, который она считает государственным языком в Молдавии. "Наша задача — обеспечивать равенство возможностей для всех граждан. Знать государственный язык страны важно", — пояснила она.В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив её в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении её лидеров. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.

https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html

https://ria.ru/20241118/sandu-1984429396.html

молдавия

гагаузия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул, гагаузия, россия