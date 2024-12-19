Рейтинг@Mail.ru
Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:25 19.12.2024 (обновлено: 14:27 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/sandu-1990152205.html
Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам
Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам - РИА Новости, 19.12.2024
Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам
Власти Молдавии не уделяли внимания проведению диалога с русскоязычными жителями, заявила президент республики Майя Майя Санду. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T14:25:00+03:00
2024-12-19T14:27:00+03:00
в мире
молдавия
майя санду
евгения гуцул
гагаузия
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_0:75:2961:1740_1920x0_80_0_0_b85c38ed14db2c9d4002188c3a3fb9bc.jpg
КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Власти Молдавии не уделяли внимания проведению диалога с русскоязычными жителями, заявила президент республики Майя Майя Санду.По итогам прошедших осенью выборов Санду признала, что власти допустили множество ошибок. По ее словам, необходимы изменения в правительственной команде. Санду также добавила, что на многие ошибки ей указали граждане в ходе предвыборных встреч."Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке. Это касается не только республики в целом, но и Гагаузии, где не все владеют румынским языком. В следующем году буду чаще посещать автономию, будем дискутировать с гражданами", - сказала Санду на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов об ошибках, допущенных действующей властью.Президент также подчеркнула, что необходимо расширить госпрограмму по изучению румынского языка, который она считает государственным языком в Молдавии. "Наша задача — обеспечивать равенство возможностей для всех граждан. Знать государственный язык страны важно", — пояснила она.В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив её в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении её лидеров. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
https://ria.ru/20241210/sandu-1988465069.html
https://ria.ru/20241118/sandu-1984429396.html
молдавия
гагаузия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/04/1981779584_66:0:2795:2047_1920x0_80_0_0_8da217fdad6cf9521a1ff83a1ad5894f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, майя санду, евгения гуцул, гагаузия, россия
В мире, Молдавия, Майя Санду, Евгения Гуцул, Гагаузия, Россия
Санду: власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам

Санду признала, что власти не уделяли должного внимания русскоязычным гражданам

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Sputnik / Родион Прока
Перейти в медиабанк
Президент Молдавии Майя Санду . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КИШИНЕВ, 19 дек – РИА Новости. Власти Молдавии не уделяли внимания проведению диалога с русскоязычными жителями, заявила президент республики Майя Майя Санду.
По итогам прошедших осенью выборов Санду признала, что власти допустили множество ошибок. По ее словам, необходимы изменения в правительственной команде. Санду также добавила, что на многие ошибки ей указали граждане в ходе предвыборных встреч.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 10.12.2024
"Срочно в Москву". Додон обратился к Санду с неожиданным требованием
10 декабря, 17:24
"Нужно признать, что мы не уделяли должного внимания проведению диалога с населением на русском языке. Это касается не только республики в целом, но и Гагаузии, где не все владеют румынским языком. В следующем году буду чаще посещать автономию, будем дискутировать с гражданами", - сказала Санду на итоговой пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистов об ошибках, допущенных действующей властью.
Президент также подчеркнула, что необходимо расширить госпрограмму по изучению румынского языка, который она считает государственным языком в Молдавии. "Наша задача — обеспечивать равенство возможностей для всех граждан. Знать государственный язык страны важно", — пояснила она.
В марте прошлого года парламент республики переименовал государственный язык из молдавского в румынский. Согласно новому законопроекту, слова "молдавский язык" были заменены на "румынский язык" в конституции, хотя обычно для таких изменений требуется референдум. Оппозиция оспорила это решение в конституционном суде, который признал его законным.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинёв провозгласил курс на евроинтеграцию.
Весной прошлого года в Гагаузии состоялись выборы главы автономии, победу одержала представительница оппозиционной партии "Шор" Евгения Гуцул. Власти Молдавии объявили партию антиконституционной, обвинив её в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела в отношении её лидеров. Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 18.11.2024
В Молдавии рассказали, кто помог Санду победить на выборах президента
18 ноября, 16:56
 
В миреМолдавияМайя СандуЕвгения ГуцулГагаузияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала