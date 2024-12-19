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"Это позор". Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским - РИА Новости, 19.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
02:05 19.12.2024 (обновлено: 09:44 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/ryutte-1990022347.html
"Это позор". Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским
"Это позор". Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским - РИА Новости, 19.12.2024
"Это позор". Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским
Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х подверг критике генсека НАТО Марка Рютте после встречи с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T02:05:00+03:00
2024-12-19T09:44:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
марк рютте
владимир зеленский
россия
нато
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х подверг критике генсека НАТО Марка Рютте после встречи с Владимиром Зеленским.Он прокомментировал слова Рютте перед началом переговоров с Зеленским в Брюсселе, когда тот назвал главу киевского режима своим другом и заявил, что рад обсудить дальнейшую поддержку Киева от Североатлантического альянса."Продолжая улыбаться и пожимать руку Зеленскому, вы только продлеваете агонию Украины и даете гарантии того, что еще больше украинских мужчин принесут последнюю и окончательную жертву — без всякой выгоды для своей страны. Это позор для Запада и морально неоправданно", — написал офицер.Дэвис добавил, что не понимает логики действий главного чиновника в блоке, поскольку, по его словам, игра для Рютте уже давно окончена как в военном, так и в политико-дипломатическом плане.Ранее в среду генсек НАТО в совместном заявлении с Зеленским в Брюсселе перед началом переговоров с несколькими европейскими лидерами сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева условия для "мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира".Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и члены Североатлантического альянса напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
https://ria.ru/20241218/ssha-1989971691.html
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в мире, украина, марк рютте, владимир зеленский, россия, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Марк Рютте, Владимир Зеленский, Россия, НАТО
"Это позор". Генсека НАТО поставили на место после встречи с Зеленским

Офицер ВС США Дэвис раскритиковал Рютте после встречи с Зеленским

© Фото : Zelenskiy Official/TelegramВладимир Зеленский и Марк Рютте
Владимир Зеленский и Марк Рютте - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Zelenskiy Official/Telegram
Владимир Зеленский и Марк Рютте. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Подполковник ВС США в запасе Дэниел Дэвис в соцсети Х подверг критике генсека НАТО Марка Рютте после встречи с Владимиром Зеленским.
Он прокомментировал слова Рютте перед началом переговоров с Зеленским в Брюсселе, когда тот назвал главу киевского режима своим другом и заявил, что рад обсудить дальнейшую поддержку Киева от Североатлантического альянса.
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"Продолжая улыбаться и пожимать руку Зеленскому, вы только продлеваете агонию Украины и даете гарантии того, что еще больше украинских мужчин принесут последнюю и окончательную жертву — без всякой выгоды для своей страны. Это позор для Запада и морально неоправданно", — написал офицер.
Дэвис добавил, что не понимает логики действий главного чиновника в блоке, поскольку, по его словам, игра для Рютте уже давно окончена как в военном, так и в политико-дипломатическом плане.
Ранее в среду генсек НАТО в совместном заявлении с Зеленским в Брюсселе перед началом переговоров с несколькими европейскими лидерами сделал акцент на вероятных будущих мирных переговорах и необходимости создать для Киева условия для "мира", а также предусмотреть экономическую помощь "после достижения мира".
Москва не раз предупреждала западные страны, что поставки вооружений Украине ничего не меняют и лишь затягивают конфликт. Как подчеркивал глава МИД Сергей Лавров, США и члены Североатлантического альянса напрямую участвуют в этом противостоянии не только отправкой военных средств, но и подготовкой кадров.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаМарк РюттеВладимир ЗеленскийРоссияНАТО
 
 
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