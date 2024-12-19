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Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в шестой раз в Ивановской области

Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в шестой раз в Ивановской области - РИА Новости, 19.12.2024

Фестиваль "Русское Рождество" пройдет в шестой раз в Ивановской области

Шестой фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций встречи главного зимнего праздника и укреплению семейных уз и ценностей, пройдет с 23... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:41:00+03:00

2024-12-19T18:41:00+03:00

2024-12-19T18:44:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Шестой фестиваль "Русское Рождество", посвященный возрождению традиций встречи главного зимнего праздника и укреплению семейных уз и ценностей, пройдет с 23 декабря по 8 января в духовном центре Ивановской области – Шуе, сообщает пресс-служба регионального правительства. Фестиваль "Русское Рождество" организован Центром развития туризма и гостеприимства при поддержке правительства Ивановской области и губернатора Станислава Воскресенского. Одной из главных миссий фестиваля станут благотворительность и поддержка семей военнослужащих и их семей. Для них организуют отдельную программу с путешествием в "Русское Рождество" на ретропоезде, а в Иванове и Шуе будут работать пункты сбора гуманитарной помощи. Впервые в рамках события состоятся благотворительные концерты, а все полученные средства перечислят в региональный фонд "Своих не бросаем". В Рождество выступит знаменитый Сретенский хор, а 8 января – звездные супруги Антон и Виктория Макарские. Фестиваль посвящен возрождению православных традиций празднования Рождества Христова. Уже 20 декабря Шую украсит один из главных символов фестиваля "Русское Рождество" – световая инсталляция "Храм", установленная в память об одном из самых красивых и древних храмов Шуи, уничтоженном в 1930 году, – храме Спаса Нерукотворного. В городе зажгутся рождественские иллюминации с использованием декора в виде символов светлого праздника – Вифлеемской звездой и фигурами ангелов, а также откроется выставка "История рождественского вертепа" на железнодорожном вокзале в Шуе. В первый день фестивальной программы, 23 декабря, в музее им. М. Фрунзе откроется выставка "После иконы", посвященная поиску нового художественного языка и выразительности в современном христианском искусстве. А в историческом шуйском железнодорожном вокзале жители и гости города на тематической выставке узнают об истории Рождественского поезда. На ж/д вокзале в Иванове в этот же день откроется выставка "Путешествие в Рождество", посвященная традициям светлого праздника в дореволюционной России в XIX веке. Также начнет работать "Рождественская почта", с помощью которой можно будет отправить открытку родным и близким, а также военнослужащим, находящимся в зоне СВО. Впервые на "Русском Рождестве" откроется световой парк христианского искусства "Путь света". Он будет работать с 25 декабря по 20 января на площади Ленина в Шуе. Традиционная Рождественская ярмарка на Центральной площади в Шуе развернется с 27 декабря по 8 января. Все желающие смогут приобрести угощения и сувениры. Основные события фестиваля пройдут с 5 по 8 января. Городской парк Шуи вновь преобразится: здесь откроется "Парк Рождественского Чуда". Духовным центром праздника, как и прежде, станет Воскресенский собор. В ночь с 6 на 7 января здесь состоится Архиерейское богослужение в праздник Рождества Христова, 7 января – Всенощное бдение и литургия. Концертная программа пройдет 7 и 8 января на главной сцене на Центральной площади. Для гостей фестиваля выступят народные ансамбли "Артель" и "Злата Русь", сводный детский хор детской школы искусств Шуи. Интерактивные спектакли представят театры из Москвы.

https://ria.ru/20241219/vuzy-1990206835.html

https://ria.ru/20241219/obrazovanie-1990146887.html

https://ria.ru/20241218/molokozavod-1989908314.html

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шуя, ивановская область, россия, станислав воскресенский