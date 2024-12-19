https://ria.ru/20241219/rostov-1990246158.html

Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области

Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2024

Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области

Минобороны РФ предупредило о том, что ракетный удар "киевского режима" по Ростовской области не останется без ответа, говорится в сообщении оборонного... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:07:00+03:00

2024-12-19T18:07:00+03:00

2024-12-19T18:07:00+03:00

ростовская область

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

с-400 «триумф»

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минобороны РФ предупредило о том, что ракетный удар "киевского режима" по Ростовской области не останется без ответа, говорится в сообщении оборонного ведомства. С территории Украины 18 декабря нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех StormShadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината. "Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа", - заявило Минобороны РФ.

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ростовская область

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ростовская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»