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Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2024
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18:07 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/rostov-1990246158.html
Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области
Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2024
Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области
Минобороны РФ предупредило о том, что ракетный удар "киевского режима" по Ростовской области не останется без ответа, говорится в сообщении оборонного... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:07:00+03:00
2024-12-19T18:07:00+03:00
ростовская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минобороны РФ предупредило о том, что ракетный удар "киевского режима" по Ростовской области не останется без ответа, говорится в сообщении оборонного ведомства. С территории Украины 18 декабря нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех StormShadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината. "Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа", - заявило Минобороны РФ.
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ростовская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»
Ростовская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-400 «Триумф»
Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области

МО заявило, что удар Киева по Ростовской области не останется без ответа

© Фото : Минобороны РоссииФрагмент ракеты ATACMS
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© Фото : Минобороны России
Фрагмент ракеты ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минобороны РФ предупредило о том, что ракетный удар "киевского режима" по Ростовской области не останется без ответа, говорится в сообщении оборонного ведомства.
С территории Украины 18 декабря нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех StormShadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината.
"Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа", - заявило Минобороны РФ.
Фрагмент ракеты ATACMS - РИА Новости, 1920, 11.12.2024
ВСУ применили для удара по аэродрому в Таганроге шесть ракет ATACMS
11 декабря, 18:03
 
Ростовская областьУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)С-400 «Триумф»
 
 
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