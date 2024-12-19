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Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области
Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области - РИА Новости, 19.12.2024
Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области
Минобороны РФ предупредило о том, что ракетный удар "киевского режима" по Ростовской области не останется без ответа, говорится в сообщении оборонного... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:07:00+03:00
2024-12-19T18:07:00+03:00
2024-12-19T18:07:00+03:00
ростовская область
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
с-400 «триумф»
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Минобороны РФ предупредило о том, что ракетный удар "киевского режима" по Ростовской области не останется без ответа, говорится в сообщении оборонного ведомства. С территории Украины 18 декабря нанесен ракетный удар по предприятию "Комбинат Каменский" в Ростовской области. По подтвержденным данным, были применены шесть оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства и четыре крылатые ракеты воздушного базирования Storm Shadow. В ходе противоракетного боя боевыми расчетами зенитных ракетных комплексов С-400, "Бук-М3" и зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь" сбиты все ракеты ATACMS и три из четырех StormShadow. Одна крылатая ракета отклонена от объекта атаки. В результате ее падения повреждено техническое строение на территории комбината. "Данные действия киевского режима, поддерживаемого западными кураторами, не останутся без ответа", - заявило Минобороны РФ.
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ростовская область, украина, министерство обороны рф (минобороны рф), с-400 «триумф»
Ростовская область, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), С-400 «Триумф»
Минобороны пообещало ответить на удар по Ростовской области
МО заявило, что удар Киева по Ростовской области не останется без ответа