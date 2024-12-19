https://ria.ru/20241219/rossiya-1990091647.html
Путин прокомментировал ситуацию в России
Путин прокомментировал ситуацию в России - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал ситуацию в России
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в стране, заявил, что, когда все стабильно и спокойно, начинается застой. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:32:00+03:00
2024-12-19T12:32:00+03:00
2024-12-19T13:31:00+03:00
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990086592_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5696a2a10ef92550ccdd4ae774e32890.jpg
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в стране, заявил, что, когда все стабильно и спокойно, начинается застой."Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха: все свистит у виска - и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Нам страшно: ужас, ужас. Ну, ужас, но не ужас-ужас-ужас", - пошутил он."Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечает на вопросы журналистов и россиян.Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы.В этом году среди операторов, принимающих обращения граждан, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина был подключен искусственный интеллект.Площадкой мероприятия стал московский Гостиный двор.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
https://ria.ru/20241216/svo-1989377022.html
https://ria.ru/20241219/putin-1989724457.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990086592_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_9915a33879865dff8742d15ae0e1fa5f.jpg
Путин: "Когда у нас все спокойно, нам скучно"
Путин в самом начале прямой линии затронул парадоксы человеческого мышления.
2024-12-19T12:32
true
PT1M12S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным
Путин прокомментировал ситуацию в России
Путин: когда у нас все стабильно и спокойно, нам скучно и начинается застой
МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в стране, заявил, что, когда все стабильно и спокойно, начинается застой.
"Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха: все свистит у виска - и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно", - сказал Путин
на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Нам страшно: ужас, ужас. Ну, ужас, но не ужас-ужас-ужас", - пошутил он.
"Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечает на вопросы журналистов и россиян.
Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы.
В этом году среди операторов, принимающих обращения граждан, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина был подключен искусственный интеллект.
Площадкой мероприятия стал московский Гостиный двор.