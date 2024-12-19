https://ria.ru/20241219/rossiya-1990091647.html

Путин прокомментировал ситуацию в России

Путин прокомментировал ситуацию в России - РИА Новости, 19.12.2024

Путин прокомментировал ситуацию в России

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в стране, заявил, что, когда все стабильно и спокойно, начинается застой. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:32:00+03:00

2024-12-19T12:32:00+03:00

2024-12-19T13:31:00+03:00

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в стране, заявил, что, когда все стабильно и спокойно, начинается застой."Когда у нас все спокойно, размеренно, стабильно, нам скучно, застой, хочется движухи. Как только начинается движуха: все свистит у виска - и секунды, и пули, к сожалению, и пули сейчас свистят, так нам страшно", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией."Нам страшно: ужас, ужас. Ну, ужас, но не ужас-ужас-ужас", - пошутил он."Итоги года" с Владимиром Путиным начались в прямом эфире, глава государства на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечает на вопросы журналистов и россиян.Для сбора обращений от граждан был организован кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов будет идти вплоть до окончания программы.В этом году среди операторов, принимающих обращения граждан, есть и ветераны специальной военной операции. Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина был подключен искусственный интеллект.Площадкой мероприятия стал московский Гостиный двор.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241216/svo-1989377022.html

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Путин: "Когда у нас все спокойно, нам скучно" Путин в самом начале прямой линии затронул парадоксы человеческого мышления. 2024-12-19T12:32 true PT1M12S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным