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Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube - РИА Новости, 19.12.2024
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21:38 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/rkn-1990275332.html
Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube
Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube - РИА Новости, 19.12.2024
Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube
Нарушения российского законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, Роскомнадзор имеет достаточно... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T21:38:00+03:00
2024-12-19T21:38:00+03:00
общество
технологии
россия
александр хинштейн
владимир путин
андрей липов
youtube
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нарушения российского законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, Роскомнадзор имеет достаточно инструментов для регулирования работы зарубежного видеохостинга, право на их использование остается за российской стороной, сообщили РИА Новости в ведомстве. Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в ходе прямой линии заявил, что Google сам создал для себя проблемы для работы в России, компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны. "Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной", - сказали в Роскомнадзоре. Там объяснили, что Google LLC уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса. В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube. Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
https://ria.ru/20241219/putin-1990168675.html
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общество, технологии, россия, александр хинштейн, владимир путин, андрей липов, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube
Общество, Технологии, Россия, Александр Хинштейн, Владимир Путин, Андрей Липов, YouTube, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Rutube
Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube

РКН: нарушение законов может стать основанием для принятия мер против YouTube

© РИА НовостиЛоготип YouTube
Логотип YouTube - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нарушения российского законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, Роскомнадзор имеет достаточно инструментов для регулирования работы зарубежного видеохостинга, право на их использование остается за российской стороной, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в ходе прямой линии заявил, что Google сам создал для себя проблемы для работы в России, компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.
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Путин высказался о замедлении Youtube в России
Вчера, 14:58
"Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной", - сказали в Роскомнадзоре.
Там объяснили, что Google LLC уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса.
В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube.
Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы.
Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
Логотип видеохостинга YouTube - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
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29 ноября, 12:05
 
ОбществоТехнологииРоссияАлександр ХинштейнВладимир ПутинАндрей ЛиповYouTubeФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Rutube
 
 
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