https://ria.ru/20241219/rkn-1990275332.html

Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube

Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube - РИА Новости, 19.12.2024

Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube

Нарушения российского законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, Роскомнадзор имеет достаточно... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T21:38:00+03:00

2024-12-19T21:38:00+03:00

2024-12-19T21:38:00+03:00

общество

технологии

россия

александр хинштейн

владимир путин

андрей липов

youtube

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нарушения российского законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, Роскомнадзор имеет достаточно инструментов для регулирования работы зарубежного видеохостинга, право на их использование остается за российской стороной, сообщили РИА Новости в ведомстве. Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в ходе прямой линии заявил, что Google сам создал для себя проблемы для работы в России, компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны. "Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной", - сказали в Роскомнадзоре. Там объяснили, что Google LLC уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса. В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube. Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы. Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".

https://ria.ru/20241219/putin-1990168675.html

https://ria.ru/20241129/youtube-1986402482.html

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Станислав Ванд

Станислав Ванд

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Станислав Ванд

общество, технологии, россия, александр хинштейн, владимир путин, андрей липов, youtube, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), rutube