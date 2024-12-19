Роскомнадзор назвал основания для принятия мер в отношении YouTube
РКН: нарушение законов может стать основанием для принятия мер против YouTube
Логотип YouTube. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Нарушения российского законодательства, неуважение к России и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube, Роскомнадзор имеет достаточно инструментов для регулирования работы зарубежного видеохостинга, право на их использование остается за российской стороной, сообщили РИА Новости в ведомстве.
Президент РФ Владимир Путин ранее в четверг в ходе прямой линии заявил, что Google сам создал для себя проблемы для работы в России, компания и Youtube, в частности, должны соблюдать законы страны.
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"Многочисленные нарушения российского законодательства, неуважение к нашей стране и гражданам являются основанием для принятия мер в отношении YouTube. У нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право на их использование остается за российской стороной", - сказали в Роскомнадзоре.
Там объяснили, что Google LLC уже два года как официально не осуществляет деятельность в России, предпочтя процедуру банкротства российского филиала и прекратив поддержку инфраструктуры своих кэширующих серверов в российских сетях связи. Такой подход приводит к снижению качества работы видеосервиса.
В июле глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн заявлял, что скорость загрузки YouTube на компьютерах может упасть на 70%. Он отмечал, что мобильную связь эта мера пока не затронет. В октябре глава Роскомнадзора Андрей Липов заявил, что фиксируется падение трафика в сторону YouTube в сетях фиксированной связи, при этом наблюдается его значительный рост у VK и RuTube.
Позже Роскомнадзор заявил РИА Новости, что YouTube не исполнил требования ведомства по удалению 300 материалов, которые популяризируют использование VPN-сервисов. В свою очередь глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что министерство не фиксирует ухудшения пользовательского опыта из-за замедления YouTube - трафик переходит с зарубежного видеохостинга на российские платформы.
Сейчас на российском рынке присутствуют "VK Клипы" и "VK Видео", Rutube, видеосервис МТС для роликов и стримов NUUM и "Пикабу". А в июне Региональный общественный центр интернет-технологий (РОЦИТ) сообщал о запуске отечественного аналога YouTube - видеохостинга "Платформа".
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