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Более половины украинцев не доверяют сотрудникам военкоматов, показал опрос
Более половины украинцев не доверяют сотрудникам военкоматов, показал опрос - РИА Новости, 19.12.2024
Более половины украинцев не доверяют сотрудникам военкоматов, показал опрос
На Украине сотрудникам военкоматов не доверяют 67% жителей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг". РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:06:00+03:00
2024-12-19T17:06:00+03:00
2024-12-19T17:06:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. На Украине сотрудникам военкоматов не доверяют 67% жителей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного украинской социологической группой "Рейтинг". Исследование проводилось 5-6 декабря методом телефонных интервью, в нем участвовала одна тысяча человек. Ошибка репрезентативности исследования - не более 3,1%. "В обществе фиксируются самые высокие показатели доверия к военным. В то же время есть значительные различия в уровне доверия в соответствии с категориями военных… Зато военнослужащим ТЦК (территориальных центров комплектования – так на Украине называют военкоматы – ред.) не доверяют 67%, доверяют – 29%", - приводит сайт "Рейтинга" результаты опроса. По данным социологической группы, еще 4% респондентов затруднились с ответом по поводу доверия сотрудникам военкоматов. При этом, к примеру, военнослужащим ВСУ, которые находятся на передовой, доверяют 97% опрошенных, не доверяют всего 3%. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах.
https://ria.ru/20241216/kiev-1989400204.html
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в мире, украина, вооруженные силы украины
В мире, Украина, Вооруженные силы Украины
Более половины украинцев не доверяют сотрудникам военкоматов, показал опрос
"Рейтинг": на Украине сотрудникам военкоматов не доверяют 67 процентов жителей