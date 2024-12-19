https://ria.ru/20241219/religiya-1990169811.html

Путин заявил, что украинские власти без рода и без племени

Путин заявил, что украинские власти без рода и без племени - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил, что украинские власти без рода и без племени

Украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T15:00:00+03:00

2024-12-19T15:00:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Они (украинское руководство - ред.) ведь даже не атеисты. Атеисты - это тоже люди, которые во что-то верят: они верят в то, что бога нет, но это тоже их вера. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры - безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они, вроде как, и не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются", - сказал Путин. "Это люди без рода, без племени, им не дорого то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж", - добавил лидер России.

https://ria.ru/20241219/putin-1990158045.html

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россия, владимир путин, в мире, украина