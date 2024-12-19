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Путин заявил, что украинские власти без рода и без племени - РИА Новости, 19.12.2024
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15:00 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/religiya-1990169811.html
Путин заявил, что украинские власти без рода и без племени
Путин заявил, что украинские власти без рода и без племени - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил, что украинские власти без рода и без племени
Украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T15:00:00+03:00
2024-12-19T15:00:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. "Они (украинское руководство - ред.) ведь даже не атеисты. Атеисты - это тоже люди, которые во что-то верят: они верят в то, что бога нет, но это тоже их вера. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры - безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они, вроде как, и не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются", - сказал Путин. "Это люди без рода, без племени, им не дорого то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж", - добавил лидер России.
https://ria.ru/20241219/putin-1990158045.html
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россия, владимир путин, в мире, украина
Россия, Владимир Путин, В мире, Украина
Путин заявил, что украинские власти без рода и без племени

Путин: украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Украинское руководство не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети: они без рода и без племени, заявил президент России Владимир Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
"Они (украинское руководство - ред.) ведь даже не атеисты. Атеисты - это тоже люди, которые во что-то верят: они верят в то, что бога нет, но это тоже их вера. А это не атеисты, просто это люди вообще без всякой веры - безбожники. Они этнические евреи, но кто их видел в синагоге? По-моему, в синагоге их никто не видел. Они, вроде как, и не православные, потому что в церквях тоже не бывают. Они уж точно не приверженцы ислама, потому что и в мечети они вряд ли появляются", - сказал Путин.
"Это люди без рода, без племени, им не дорого то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж", - добавил лидер России.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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