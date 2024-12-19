Рейтинг@Mail.ru
Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет - РИА Новости, 19.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:56 19.12.2024 (обновлено: 13:24 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/rakety-1990104666.html
Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет
Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет
Новые противоракеты, стоящие в Румынии и Польше, не достанут до нового российского ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:56:00+03:00
2024-12-19T13:24:00+03:00
польша
безопасность
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990106243_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_8f67d04184487b48922eb97817c10914.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новые противоракеты, стоящие в Румынии и Польше, не достанут до нового российского ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин.Президент сообщил, что на боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)."Представим себе, что наша система ("Орешник" - ред.) стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет
Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, заявил Путин и рассказал про дальность этих ракет.
2024-12-19T12:56
true
PT1M09S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990106243_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_7a608be096a05a08c07d8ebd97963127.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
польша, безопасность, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Польша, Безопасность, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет

Путин: новые противоракеты, стоящие в Польше, не достанут до "Орешника"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новые противоракеты, стоящие в Румынии и Польше, не достанут до нового российского ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин.
Президент сообщил, что на боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО).
"Представим себе, что наша система ("Орешник" - ред.) стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
ПольшаБезопасностьВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024Ракета "Орешник"Первый запуск ракеты "Орешник"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала