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Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет
Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет - РИА Новости, 19.12.2024
Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет
Новые противоракеты, стоящие в Румынии и Польше, не достанут до нового российского ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T12:56:00+03:00
2024-12-19T12:56:00+03:00
2024-12-19T13:24:00+03:00
польша
безопасность
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
ракета "орешник"
первый запуск ракеты "орешник"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новые противоракеты, стоящие в Румынии и Польше, не достанут до нового российского ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин.Президент сообщил, что на боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)."Представим себе, что наша система ("Орешник" - ред.) стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет
Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, заявил Путин и рассказал про дальность этих ракет.
2024-12-19T12:56
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PT1M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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польша, безопасность, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"
Польша, Безопасность, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Ракета "Орешник", Первый запуск ракеты "Орешник"
Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет
Путин: новые противоракеты, стоящие в Польше, не достанут до "Орешника"