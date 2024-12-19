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Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет

Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет - РИА Новости, 19.12.2024

Путин прокомментировал размещение в Польше новых противоракет

Новые противоракеты, стоящие в Румынии и Польше, не достанут до нового российского ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T12:56:00+03:00

2024-12-19T12:56:00+03:00

2024-12-19T13:24:00+03:00

польша

безопасность

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

ракета "орешник"

первый запуск ракеты "орешник"

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Новые противоракеты, стоящие в Румынии и Польше, не достанут до нового российского ракетного комплекса "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин.Президент сообщил, что на боевом дежурстве в Румынии и Польше стоят 24 новые ракеты системы противоракетной обороны (ПРО)."Представим себе, что наша система ("Орешник" - ред.) стоит на удалении двух тысяч километров. Даже противоракеты, расположенные на территории Польши, до него не достанут", - сказал Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

польша

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Путин: шансов сбить "Орешник" ни у кого нет Шансов сбить "Орешник" ни у кого нет, заявил Путин и рассказал про дальность этих ракет. 2024-12-19T12:56 true PT1M09S

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Ольга Фомченкова

польша, безопасность, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, ракета "орешник", первый запуск ракеты "орешник"