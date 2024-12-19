https://ria.ru/20241219/rabota-1990058287.html

Солодов: работа правительства Камчатки будет перестроена в 2025 году

Солодов: работа правительства Камчатки будет перестроена в 2025 году - РИА Новости, 19.12.2024

Солодов: работа правительства Камчатки будет перестроена в 2025 году

Работа правительства Камчатского края будет перестроена в 2025 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T10:34:00+03:00

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2024-12-19T10:34:00+03:00

камчатский край

петропавловск-камчатский

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Работа правительства Камчатского края будет перестроена в 2025 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "Новые национальные проекты — это не продолжение той же самой работы, в них заложен качественно другой принцип. Потребуются возможные кадровые решения, перераспределение функций в правительстве. Поручаю управлению по национальным проектам в срок до середины января 2025 года предоставить предложения по организации системы управления новыми региональными проектами, утвердить систему ответственных за реализацию нацпроектов, включая персональную ответственность", — сказал Владимир Солодов. Главная цель перестройки работы правительства края - ориентация на потребности граждан и межведомственное сотрудничество. По решению президента РФ Владимира Путина в 2024 году завершается реализация национальных проектов, начатых в 2019 году. За эти годы Камчатский край получил 30 миллиардов рублей на улучшение условий и качества жизни населения, создание инфраструктуры и развитие экономики. По итогам 2024 года регион по уровню реализации нацпроектов показал результат в 99,54%. С января 2025 года на территории края будет реализовываться 45 региональных проектов в рамках 12 новых национальных проектов.

https://ria.ru/20241218/kamchatka-1989827190.html

https://ria.ru/20241205/solodov-1987468090.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, владимир путин