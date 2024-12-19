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Солодов: работа правительства Камчатки будет перестроена в 2025 году - РИА Новости, 19.12.2024
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Камчатский край - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Камчатский край
 
10:34 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/rabota-1990058287.html
Солодов: работа правительства Камчатки будет перестроена в 2025 году
Солодов: работа правительства Камчатки будет перестроена в 2025 году - РИА Новости, 19.12.2024
Солодов: работа правительства Камчатки будет перестроена в 2025 году
Работа правительства Камчатского края будет перестроена в 2025 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T10:34:00+03:00
2024-12-19T10:34:00+03:00
камчатский край
петропавловск-камчатский
россия
владимир солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Работа правительства Камчатского края будет перестроена в 2025 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба. "Новые национальные проекты — это не продолжение той же самой работы, в них заложен качественно другой принцип. Потребуются возможные кадровые решения, перераспределение функций в правительстве. Поручаю управлению по национальным проектам в срок до середины января 2025 года предоставить предложения по организации системы управления новыми региональными проектами, утвердить систему ответственных за реализацию нацпроектов, включая персональную ответственность", — сказал Владимир Солодов. Главная цель перестройки работы правительства края - ориентация на потребности граждан и межведомственное сотрудничество. По решению президента РФ Владимира Путина в 2024 году завершается реализация национальных проектов, начатых в 2019 году. За эти годы Камчатский край получил 30 миллиардов рублей на улучшение условий и качества жизни населения, создание инфраструктуры и развитие экономики. По итогам 2024 года регион по уровню реализации нацпроектов показал результат в 99,54%. С января 2025 года на территории края будет реализовываться 45 региональных проектов в рамках 12 новых национальных проектов.
https://ria.ru/20241218/kamchatka-1989827190.html
https://ria.ru/20241205/solodov-1987468090.html
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петропавловск-камчатский, россия, владимир солодов, владимир путин
Камчатский край, Петропавловск-Камчатский, Россия, Владимир Солодов, Владимир Путин
Солодов: работа правительства Камчатки будет перестроена в 2025 году

Губернатор Солодов: работу правительства Камчатки перестроят в 2025 году

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкГубернатор Камчатского края Владимир Солодов
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 дек – РИА Новости️. Работа правительства Камчатского края будет перестроена в 2025 году, заявил губернатор региона Владимир Солодов, передает его пресс-служба.
"Новые национальные проекты — это не продолжение той же самой работы, в них заложен качественно другой принцип. Потребуются возможные кадровые решения, перераспределение функций в правительстве. Поручаю управлению по национальным проектам в срок до середины января 2025 года предоставить предложения по организации системы управления новыми региональными проектами, утвердить систему ответственных за реализацию нацпроектов, включая персональную ответственность", — сказал Владимир Солодов.
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Главная цель перестройки работы правительства края - ориентация на потребности граждан и межведомственное сотрудничество.
По решению президента РФ Владимира Путина в 2024 году завершается реализация национальных проектов, начатых в 2019 году. За эти годы Камчатский край получил 30 миллиардов рублей на улучшение условий и качества жизни населения, создание инфраструктуры и развитие экономики. По итогам 2024 года регион по уровню реализации нацпроектов показал результат в 99,54%.
С января 2025 года на территории края будет реализовываться 45 региональных проектов в рамках 12 новых национальных проектов.
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Камчатский крайПетропавловск-КамчатскийРоссияВладимир СолодовВладимир Путин
 
 
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