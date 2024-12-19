https://ria.ru/20241219/pvo-1990273521.html

В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024

В Брянской области сбили два беспилотника ВСУ

Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T21:14:00+03:00

2024-12-19T21:14:00+03:00

2024-12-19T21:14:00+03:00

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Два беспилотника самолетного типа уничтожены средствами ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своем Telegram-канале. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", – написал Богомаз. Губернатор добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241219/putin-1990180352.html

брянская область

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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)