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В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:53:00+03:00
2024-12-19T19:53:00+03:00
2024-12-19T19:59:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого декабря около 18.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.
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курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность
Курская область, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
В Курской области сбили три беспилотника ВСУ
Минобороны: ПВО сбила три украинских БПЛА над Курской областью