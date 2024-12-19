https://ria.ru/20241219/pvo-1990264238.html

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024

В Курской области сбили три беспилотника ВСУ

Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:53:00+03:00

2024-12-19T19:53:00+03:00

2024-12-19T19:59:00+03:00

курская область

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892880329_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_6fc385546a8c6d57190c17a47f5fdb47.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили три украинских беспилотника над Курской областью, сообщили в Минобороны РФ. "Девятнадцатого декабря около 18.40 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

https://ria.ru/20241219/svo-1990248228.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

курская область, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины, безопасность