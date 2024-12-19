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Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD

Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD

Если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, мы попросим "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T13:10:00+03:00

2024-12-19T13:10:00+03:00

2024-12-19T13:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, мы попросим "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового, заявил президент России Владимир Путин. "Если американцы решат поставить, пусть поставят, пускай THAAD поставят. Это более современные, ну, где-то схожие с нашим С-400. Если Patriot где-то можно соотносить с С-300, российской системой, то THAAD - это где-то С-400, у них характеристики несколько послабее, но в целом С-400. Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, россия, владимир путин, с-400 «триумф», зрк с-300, безопасность, прямая линия с владимиром путиным — 2024