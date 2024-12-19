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Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD - РИА Новости, 19.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:10 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/pvo-1990110223.html
Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD
Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD
Если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, мы попросим "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T13:10:00+03:00
2024-12-19T13:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
сша
россия
владимир путин
с-400 «триумф»
зрк с-300
безопасность
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, мы попросим "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового, заявил президент России Владимир Путин. "Если американцы решат поставить, пусть поставят, пускай THAAD поставят. Это более современные, ну, где-то схожие с нашим С-400. Если Patriot где-то можно соотносить с С-300, российской системой, то THAAD - это где-то С-400, у них характеристики несколько послабее, но в целом С-400. Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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украина, сша, россия, владимир путин, с-400 «триумф», зрк с-300, безопасность, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Россия, Владимир Путин, С-400 «Триумф», ЗРК С-300, Безопасность, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал от ответе России на поставки США Киеву систем ПВО THAAD

Путин: если Украина получит THAAD, попросим наших ребят сообщить, что там нового

CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile TrainingАмериканский противоракетный комплекс системы THAAD
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
CC BY 2.0 / U.S. Army photo by Capt. Adan Cazarez / Missile Training
Американский противоракетный комплекс системы THAAD. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Если США решат поставить Украине систему ПВО THAAD, мы попросим "наших ребят" на Украине сообщить, что в ней нового, заявил президент России Владимир Путин.
"Если американцы решат поставить, пусть поставят, пускай THAAD поставят. Это более современные, ну, где-то схожие с нашим С-400. Если Patriot где-то можно соотносить с С-300, российской системой, то THAAD - это где-то С-400, у них характеристики несколько послабее, но в целом С-400. Вот пускай поставят, мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам, может, и подсказали, какие-то там есть современные, ценные для нас тоже решения", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Путин предупредил Запад о вступлении в войну
14 сентября, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАРоссияВладимир ПутинС-400 «Триумф»ЗРК С-300БезопасностьПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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