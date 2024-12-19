https://ria.ru/20241219/putin-1990275193.html

Журналист РИА Новости рассказал о неожиданной просьбе Путина

Журналист РИА Новости рассказал о неожиданной просьбе Путина - РИА Новости, 19.12.2024

Журналист РИА Новости рассказал о неожиданной просьбе Путина

Корреспондент кремлевского пула РИА Новости Илья Ежов вместе с журналистом из Калмыкии помог президенту России Владимиру Путину развернуть боевое знамя... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T21:34:00+03:00

2024-12-19T21:34:00+03:00

2024-12-19T21:34:00+03:00

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владимир путин

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Корреспондент кремлевского пула РИА Новости Илья Ежов вместе с журналистом из Калмыкии помог президенту России Владимиру Путину развернуть боевое знамя морпехов, что, по его признанию, стало неожиданностью для него самого и остальных участников подведения итогов года. "За все годы подведения президентом итогов не было случаев, когда Владимир Путин принес бы что-то для демонстрации. Это стало полной неожиданностью. Будто бы никто не знал, что он принесет знамя. В какой-то момент я понял, что нужно будет помочь, поэтому просто вышел и держал знамя", - рассказал он. По словам корреспондента, создавалось впечатление, что глава государства точно знал, как именно он хочет ответить на первый вопрос, касающийся спецоперации. "Было понимание, что Владимир Владимирович это тщательно продумал, что у него в голове была картинка, как он отвечает на фоне знамени бойцов, хотелось не испортить его задумку", - добавил он.

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