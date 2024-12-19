https://ria.ru/20241219/putin-1990273941.html

Путин направил приветствие участникам церемонии вручения премии "Вызов"

Путин направил приветствие участникам церемонии вручения премии "Вызов" - РИА Новости, 19.12.2024

Путин направил приветствие участникам церемонии вручения премии "Вызов"

Важно, чтобы уникальные достижения российских исследователей и конструкторов максимально быстро внедрялись и служили обеспечению технологического суверенитета... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T21:20:00+03:00

2024-12-19T21:20:00+03:00

2024-12-19T21:20:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Важно, чтобы уникальные достижения российских исследователей и конструкторов максимально быстро внедрялись и служили обеспечению технологического суверенитета РФ, заявил президент России Владимир Путин. Глава государства направил приветствие участникам торжественной церемонии вручения Национальной премии в области будущих технологий "Вызов". "Исключительно важно, чтобы уникальные достижения наших исследователей, конструкторов, научных коллективов, инжиниринговых центров максимально быстро внедрялись в практику, служили обеспечению нашего технологического суверенитета, укреплению национальной безопасности, повышению качества жизни граждан", - говорится в обращении президента, которое опубликовано на сайте Кремля. Путин отметил, что в нынешнем году премия вышла на международный уровень и получила признание у зарубежных партнёров России. "Кооперация, обмен опытом и знаниями – один из ключевых факторов научно-технического прогресса, нашего уверенного движения вперёд", - отметил президент.

https://ria.ru/20241216/putin-1989430123.html

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общество, россия, владимир путин