https://ria.ru/20241219/putin-1990271280.html
Путин отметил работу Госдумы по поддержке населения
Путин отметил работу Госдумы по поддержке населения - РИА Новости, 19.12.2024
Путин отметил работу Госдумы по поддержке населения
Президент России Владимир Путин отметил работу Госдумы по поддержке граждан, многодетных семей, укреплению обороноспособности страны. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:56:00+03:00
2024-12-19T20:56:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Госдумы по поддержке граждан, многодетных семей, укреплению обороноспособности страны. "Триста четырнадцать законопроектов, 233 законов принято - это большая работа. Я посмотрел расклад, сколько, по каким направлениям, по какой теме: 66 (законов - ред.) - это госстроительство; на втором и третьем месте идут экономическая политика, бюджет, налоги, финансы - это то, на чем строится вся работа государства; социальная политика - это поддержка наших граждан, многодетных семей, все, что делается в рамках наших демографических проектов; отдельно здесь идет обороноспособность", - сказал Путин на встрече с Володиным.
https://ria.ru/20241219/putin-1990270502.html
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россия, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин отметил работу Госдумы по поддержке населения
Путин отметил работу ГД по поддержке граждан, многодетных и укреплению обороны
МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин отметил работу Госдумы по поддержке граждан, многодетных семей, укреплению обороноспособности страны.
"Триста четырнадцать законопроектов, 233 законов принято - это большая работа. Я посмотрел расклад, сколько, по каким направлениям, по какой теме: 66 (законов - ред.) - это госстроительство; на втором и третьем месте идут экономическая политика, бюджет, налоги, финансы - это то, на чем строится вся работа государства; социальная политика - это поддержка наших граждан, многодетных семей, все, что делается в рамках наших демографических проектов; отдельно здесь идет обороноспособность", - сказал Путин на встрече с Володиным.