https://ria.ru/20241219/putin-1990270880.html

Госдума живо реагирует на требования времени, заявил Путин

Госдума живо реагирует на требования времени, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Госдума живо реагирует на требования времени, заявил Путин

Государственная Дума живо реагирует на требования времени и на то, что нужно стране, в оперативном режиме, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T20:53:00+03:00

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политика

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государственная Дума живо реагирует на требования времени и на то, что нужно стране, в оперативном режиме, сообщил президент России Владимир Путин. "Я видел, что работа идет напряженно, Госдума живо реагирует на требования времени, на то, что нам нужно, в оперативном режиме времени", - сказал Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

https://ria.ru/20241219/putin-1990269475.html

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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф