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Госдума живо реагирует на требования времени, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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20:53 19.12.2024 (обновлено: 20:54 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990270880.html
Госдума живо реагирует на требования времени, заявил Путин
Госдума живо реагирует на требования времени, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Госдума живо реагирует на требования времени, заявил Путин
Государственная Дума живо реагирует на требования времени и на то, что нужно стране, в оперативном режиме, сообщил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:53:00+03:00
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политика
россия
владимир путин
вячеслав володин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государственная Дума живо реагирует на требования времени и на то, что нужно стране, в оперативном режиме, сообщил президент России Владимир Путин. "Я видел, что работа идет напряженно, Госдума живо реагирует на требования времени, на то, что нам нужно, в оперативном режиме времени", - сказал Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
https://ria.ru/20241219/putin-1990269475.html
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политика, россия, владимир путин, вячеслав володин, госдума рф
Политика, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Госдума РФ
Госдума живо реагирует на требования времени, заявил Путин

Путин заявил, что в оперативном режиме реагирует на требования времени

© РИА Новости / Алексей Бабушкин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Государственная Дума живо реагирует на требования времени и на то, что нужно стране, в оперативном режиме, сообщил президент России Владимир Путин.
"Я видел, что работа идет напряженно, Госдума живо реагирует на требования времени, на то, что нам нужно, в оперативном режиме времени", - сказал Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Президент Владимир Путин и спикер Госдумы РФ В. Володин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин сообщил, что находится в постоянном контакте с Володиным
Вчера, 20:46
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
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