https://ria.ru/20241219/putin-1990268574.html
Путин попросил Володина подвести итоги работы Госдумы
Путин попросил Володина подвести итоги работы Госдумы - РИА Новости, 19.12.2024
Путин попросил Володина подвести итоги работы Госдумы
Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по видеоконференцсвязи предложил обсудить работу Госдумы по итогам осенней... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:39:00+03:00
2024-12-19T20:39:00+03:00
2024-12-19T20:49:00+03:00
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по видеоконференцсвязи предложил обсудить работу Госдумы по итогам осенней сессии. "Я так понимаю, что мы с вами хотели поговорить по результатам работы за уходящий период времени", - обратился Путин к Володину. Затем спикер Госдумы начал свой доклад о работе Госдумы по итогам осенней сессии и 2024 года в целом. Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии. В рамках заключительного заседания сессии Дума рассмотрела ряд законопроектов. О закрытии осенней сессии палаты объявил Володин.
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Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным в режиме видеосвязи
Владимир Путин по видеосвязи провёл рабочую встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации рассказал Президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу.
2024-12-19T20:39
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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, общество
Россия, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Госдума РФ, Общество
Путин попросил Володина подвести итоги работы Госдумы
Путин попросил Володина подвести итоги работы осенней сессии Госдумы