https://ria.ru/20241219/putin-1990268574.html

Путин попросил Володина подвести итоги работы Госдумы

Путин попросил Володина подвести итоги работы Госдумы - РИА Новости, 19.12.2024

Путин попросил Володина подвести итоги работы Госдумы

Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по видеоконференцсвязи предложил обсудить работу Госдумы по итогам осенней... РИА Новости, 19.12.2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным по видеоконференцсвязи предложил обсудить работу Госдумы по итогам осенней сессии. "Я так понимаю, что мы с вами хотели поговорить по результатам работы за уходящий период времени", - обратился Путин к Володину. Затем спикер Госдумы начал свой доклад о работе Госдумы по итогам осенней сессии и 2024 года в целом. Госдума в среду провела финальное заседание осенней сессии. В рамках заключительного заседания сессии Дума рассмотрела ряд законопроектов. О закрытии осенней сессии палаты объявил Володин.

https://ria.ru/20241219/gosduma-1990221439.html

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Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным в режиме видеосвязи Владимир Путин по видеосвязи провёл рабочую встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации рассказал Президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу. 2024-12-19T20:39 true PT1M41S

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россия, вячеслав володин, владимир путин, госдума рф, общество