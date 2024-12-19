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Путин провел встречу с Володиным - РИА Новости, 19.12.2024
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20:30 19.12.2024 (обновлено: 20:48 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990267930.html
Путин провел встречу с Володиным
Путин провел встречу с Володиным - РИА Новости, 19.12.2024
Путин провел встречу с Володиным
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:30:00+03:00
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общество
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.В предыдущий раз Путин встречался с главой нижней палаты парламента в начале августа.Тогда в Кремле состоялась встреча президента с Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Главы палат парламента подводили итоги работы в весеннюю сессию.
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Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным в режиме видеосвязи
Владимир Путин по видеосвязи провёл рабочую встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации рассказал Президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу.
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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин провел встречу с Володиным

Путин провел встречу с председателем Госдумы Володиным

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
В предыдущий раз Путин встречался с главой нижней палаты парламента в начале августа.
Тогда в Кремле состоялась встреча президента с Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Главы палат парламента подводили итоги работы в весеннюю сессию.
Председатель Государственной думы России Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 18.12.2024
Володин рассказал о работе Госдумы в 2024 году
18 декабря, 13:18
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинВячеслав ВолодинВалентина МатвиенкоГосдума РФСовет Федерации РФ
 
 
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