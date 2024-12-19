https://ria.ru/20241219/putin-1990267930.html

Путин провел встречу с Володиным

Путин провел встречу с Володиным - РИА Новости, 19.12.2024

Путин провел встречу с Володиным

Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. РИА Новости, 19.12.2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.В предыдущий раз Путин встречался с главой нижней палаты парламента в начале августа.Тогда в Кремле состоялась встреча президента с Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Главы палат парламента подводили итоги работы в весеннюю сессию.

https://ria.ru/20241218/volodin-1989898335.html

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Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным в режиме видеосвязи Владимир Путин по видеосвязи провёл рабочую встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации рассказал Президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу. 2024-12-19T20:30 true PT1M41S

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общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф