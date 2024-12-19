https://ria.ru/20241219/putin-1990267930.html
Путин провел встречу с Володиным
Путин провел встречу с Володиным - РИА Новости, 19.12.2024
Путин провел встречу с Володиным
Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T20:30:00+03:00
2024-12-19T20:30:00+03:00
2024-12-19T20:48:00+03:00
общество
россия
владимир путин
вячеслав володин
валентина матвиенко
госдума рф
совет федерации рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990269319_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b71ca90d956d14460f1c2443d919c815.jpg
МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин провел встречу с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.В предыдущий раз Путин встречался с главой нижней палаты парламента в начале августа.Тогда в Кремле состоялась встреча президента с Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Главы палат парламента подводили итоги работы в весеннюю сессию.
https://ria.ru/20241218/volodin-1989898335.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990269319_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_f8e255fd24d7ae82e53d54e6fc652555.jpg
Встреча Путина с председателем Госдумы Володиным в режиме видеосвязи
Владимир Путин по видеосвязи провёл рабочую встречу с Председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным. Спикер нижней палаты Федерального Собрания Российской Федерации рассказал Президенту об итогах законотворческой деятельности в осеннюю сессию, а также в завершающемся календарном году. Глава государства поблагодарил депутатов Госдумы за проделанную работу.
2024-12-19T20:30
true
PT1M41S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, владимир путин, вячеслав володин, валентина матвиенко, госдума рф, совет федерации рф
Общество, Россия, Владимир Путин, Вячеслав Володин, Валентина Матвиенко, Госдума РФ, Совет Федерации РФ
Путин провел встречу с Володиным
Путин провел встречу с председателем Госдумы Володиным