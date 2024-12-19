https://ria.ru/20241219/putin-1990263766.html

Прочный мир и устойчивая экономика. Ответы Путина на главные вопросы

Прочный мир и устойчивая экономика. Ответы Путина на главные вопросы - РИА Новости, 19.12.2024

Прочный мир и устойчивая экономика. Ответы Путина на главные вопросы

Президент РФ Владимир Путин в четверг провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, за 4,5 часа глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:59:00+03:00

2024-12-19T19:59:00+03:00

2024-12-19T19:59:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, за 4,5 часа глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе об экономике, ходе военной спецоперации, возможной встрече с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, а также предложил Западу "высокотехнологичную дуэль". Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, прошла в Гостином дворе. В ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" президент отвечал на вопросы журналистов и обычных граждан РФ, которые присылали свои вопросы к мероприятию. Основа основ Прямую линию президент РФ решил начать с темы экономики, объяснив это тем, что она является "основой основ". По словам Путина, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия ситуация с экономикой в РФ устойчивая - за два года рост составил около 8% Но России важно сохранить набранный темп, даже "если Еврозона заснула", подчеркнул Путин. Заработная плата в России в реальном выражении в 2024 году выросла на 9%, рассказал Путин. А уход иностранных компаний из России подтолкнул к развитию отечественный бизнес. Путин также сообщил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России. Среди тревожных сигналов глава государства, к примеру, выделил инфляцию. Президент РФ сообщил, что российские власти будут с ней бороться. России нужен прочный мир В ходе выступления Путин неоднократно возвращался к теме специальной военной операции. По словам главы государства, решение о ее начале было вынужденным, поскольку дальше невозможно было оставаться в том состоянии, которое сложилось. Президент РФ отметил, что последние два с лишним года с начала спецоперации стали серьезным испытанием для всей страны. Вместе с тем ситуация в зоне СВО сейчас меняется кардинально, движение ВС РФ идет по всей линии фронта, сообщил Путин. По его словам, российские войска возвращают территорию квадратными километрами, а противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел. Президент добавил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории Курской области. Комментируя вопрос о возможных мирных переговорах с Украиной, Путин напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Дуэль с западом Интересной деталью прямой линии стала копия боевого знамени с фронта, которую принес с собой Путин. Российскому лидеру знамя подарили бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства попросил развернуть флаг и рассказал, что регулярно общается с участниками СВО, которые передают ему сувениры и шевроны. Не остался без внимания президента и вопрос про новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. А тем западным экспертам, которые не верят в характеристики "Орешника", Путин предложил провести эксперимент - "высокотехнологичную дуэль 21 века". По задумке президента РФ, Запад мог бы выбрать цель для поражения в Киеве, сосредоточить вокруг него противоракетные силы и попробовать перехватить удар "Орешника". "Мы к такому эксперименту готовы", - заявил Путин. ЧП в Черном море В ходе прямой линии также прозвучал вопрос о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе. Глава государства рассказал, что регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП, и назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря мазутом после крушения танкеров. Президент подчеркнул, что надо сделать всё, чтобы убрать разлитое топливо с побережья Черного моря, и заверил, что при необходимости будет развёрнута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий. Замедление YouTube Свой вопрос Путину на прямой линии удалось задать блогеру Владу Бумаге. Он был посвящен замедлению YouTube в РФ. Президент рассказал, что оно по большей части связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. В то же время YouTube нарушил законы Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии, добавил глава государства. Google и YouTube должны выбрать для себя - или соблюдать российские законы для работы в РФ, или работать у себя в стране, подчеркнул Путин. По его словам, необходимо, чтобы платформы не злоупотребляли сетью для достижения политических целей своих правительств. Встреча с Асадом Блок вопросов был посвящен международным контактам Путина. В частности, российский лидер рассказал, что пока не виделся с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует сделать это. Путин также пообещал корреспонденту американского телеканала NBC Киру Симмонсу задать Асаду вопрос о пропавшем в Сирии 12 лет назад журналисте из США Остине Тайсе. При этом Путин не уверен в том, что Асад что-то про него знает. Комментируя сложившуюся ситуацию в Сирии, Путин заявил, что происходящее в республике не является поражением России - цели РФ по недопущению возникновения террористического анклава в регионе были достигнуты. Президент РФ также рассказал, что Москва подумает о сохранении российских военных баз в Сирии, но для этого должны совпадать интересы России и тех, кто контролирует и будет контролировать ситуацию в республике. Кроме того, журналистов интересовали вопросы о контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил, что не виделся с ним более четырех лет, но готов к разговору в любое время.

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От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное в нашей подборке. 2024-12-19T19:59 true PT10M17S

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