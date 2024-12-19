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Прочный мир и устойчивая экономика. Ответы Путина на главные вопросы - РИА Новости, 19.12.2024
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19:59 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990263766.html
Прочный мир и устойчивая экономика. Ответы Путина на главные вопросы
Прочный мир и устойчивая экономика. Ответы Путина на главные вопросы - РИА Новости, 19.12.2024
Прочный мир и устойчивая экономика. Ответы Путина на главные вопросы
Президент РФ Владимир Путин в четверг провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, за 4,5 часа глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:59:00+03:00
2024-12-19T19:59:00+03:00
россия
владимир путин
сирия
украина
башар асад
дональд трамп
youtube
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, за 4,5 часа глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе об экономике, ходе военной спецоперации, возможной встрече с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, а также предложил Западу "высокотехнологичную дуэль". Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, прошла в Гостином дворе. В ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" президент отвечал на вопросы журналистов и обычных граждан РФ, которые присылали свои вопросы к мероприятию. Основа основ Прямую линию президент РФ решил начать с темы экономики, объяснив это тем, что она является "основой основ". По словам Путина, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия ситуация с экономикой в РФ устойчивая - за два года рост составил около 8% Но России важно сохранить набранный темп, даже "если Еврозона заснула", подчеркнул Путин. Заработная плата в России в реальном выражении в 2024 году выросла на 9%, рассказал Путин. А уход иностранных компаний из России подтолкнул к развитию отечественный бизнес. Путин также сообщил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России. Среди тревожных сигналов глава государства, к примеру, выделил инфляцию. Президент РФ сообщил, что российские власти будут с ней бороться. России нужен прочный мир В ходе выступления Путин неоднократно возвращался к теме специальной военной операции. По словам главы государства, решение о ее начале было вынужденным, поскольку дальше невозможно было оставаться в том состоянии, которое сложилось. Президент РФ отметил, что последние два с лишним года с начала спецоперации стали серьезным испытанием для всей страны. Вместе с тем ситуация в зоне СВО сейчас меняется кардинально, движение ВС РФ идет по всей линии фронта, сообщил Путин. По его словам, российские войска возвращают территорию квадратными километрами, а противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел. Президент добавил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории Курской области. Комментируя вопрос о возможных мирных переговорах с Украиной, Путин напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Дуэль с западом Интересной деталью прямой линии стала копия боевого знамени с фронта, которую принес с собой Путин. Российскому лидеру знамя подарили бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства попросил развернуть флаг и рассказал, что регулярно общается с участниками СВО, которые передают ему сувениры и шевроны. Не остался без внимания президента и вопрос про новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. А тем западным экспертам, которые не верят в характеристики "Орешника", Путин предложил провести эксперимент - "высокотехнологичную дуэль 21 века". По задумке президента РФ, Запад мог бы выбрать цель для поражения в Киеве, сосредоточить вокруг него противоракетные силы и попробовать перехватить удар "Орешника". "Мы к такому эксперименту готовы", - заявил Путин. ЧП в Черном море В ходе прямой линии также прозвучал вопрос о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе. Глава государства рассказал, что регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП, и назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря мазутом после крушения танкеров. Президент подчеркнул, что надо сделать всё, чтобы убрать разлитое топливо с побережья Черного моря, и заверил, что при необходимости будет развёрнута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий. Замедление YouTube Свой вопрос Путину на прямой линии удалось задать блогеру Владу Бумаге. Он был посвящен замедлению YouTube в РФ. Президент рассказал, что оно по большей части связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. В то же время YouTube нарушил законы Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии, добавил глава государства. Google и YouTube должны выбрать для себя - или соблюдать российские законы для работы в РФ, или работать у себя в стране, подчеркнул Путин. По его словам, необходимо, чтобы платформы не злоупотребляли сетью для достижения политических целей своих правительств. Встреча с Асадом Блок вопросов был посвящен международным контактам Путина. В частности, российский лидер рассказал, что пока не виделся с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует сделать это. Путин также пообещал корреспонденту американского телеканала NBC Киру Симмонсу задать Асаду вопрос о пропавшем в Сирии 12 лет назад журналисте из США Остине Тайсе. При этом Путин не уверен в том, что Асад что-то про него знает. Комментируя сложившуюся ситуацию в Сирии, Путин заявил, что происходящее в республике не является поражением России - цели РФ по недопущению возникновения террористического анклава в регионе были достигнуты. Президент РФ также рассказал, что Москва подумает о сохранении российских военных баз в Сирии, но для этого должны совпадать интересы России и тех, кто контролирует и будет контролировать ситуацию в республике. Кроме того, журналистов интересовали вопросы о контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил, что не виделся с ним более четырех лет, но готов к разговору в любое время.
https://ria.ru/20241219/putin-1990183359.html
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От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Сегодня, 19 декабря, в Гостином Дворе в Москве состоялась традиционная пресс-конференция Путина, совмещенная с прямой линией. Президент отвечал на вопросы четыре с половиной часа. Самое интересное в нашей подборке.
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россия, владимир путин, сирия, украина, башар асад, дональд трамп, youtube, прямая линия с владимиром путиным — 2024, запад, сша, евросоюз, в мире
Россия, Владимир Путин, Сирия, Украина, Башар Асад, Дональд Трамп, YouTube, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Запад, США, Евросоюз, В мире

Прочный мир и устойчивая экономика. Ответы Путина на главные вопросы

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в четверг провел прямую линию, совмещенную с пресс-конференцией, за 4,5 часа глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе об экономике, ходе военной спецоперации, возможной встрече с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом, а также предложил Западу "высокотехнологичную дуэль".
Прямая линия Путина, совмещенная с итоговой пресс-конференцией, прошла в Гостином дворе. В ходе программы "Итоги года с Владимиром Путиным" президент отвечал на вопросы журналистов и обычных граждан РФ, которые присылали свои вопросы к мероприятию.

Основа основ

Прямую линию президент РФ решил начать с темы экономики, объяснив это тем, что она является "основой основ". По словам Путина, несмотря ни на какие внешние угрозы и попытки воздействия ситуация с экономикой в РФ устойчивая - за два года рост составил около 8% Но России важно сохранить набранный темп, даже "если Еврозона заснула", подчеркнул Путин.
Заработная плата в России в реальном выражении в 2024 году выросла на 9%, рассказал Путин. А уход иностранных компаний из России подтолкнул к развитию отечественный бизнес. Путин также сообщил, что власти будут обязательно работать над тем, чтобы крупные компании и государственные органы перемещались в другие регионы России. Среди тревожных сигналов глава государства, к примеру, выделил инфляцию. Президент РФ сообщил, что российские власти будут с ней бороться.
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал, что Набиуллина не говорит ему заранее о ключевой ставке
Вчера, 15:32

России нужен прочный мир

В ходе выступления Путин неоднократно возвращался к теме специальной военной операции. По словам главы государства, решение о ее начале было вынужденным, поскольку дальше невозможно было оставаться в том состоянии, которое сложилось. Президент РФ отметил, что последние два с лишним года с начала спецоперации стали серьезным испытанием для всей страны.
Вместе с тем ситуация в зоне СВО сейчас меняется кардинально, движение ВС РФ идет по всей линии фронта, сообщил Путин. По его словам, российские войска возвращают территорию квадратными километрами, а противник не может закрепиться на тех позициях, на которые он отошел. Президент добавил, что российские бойцы абсолютно точно выбьют вооруженные силы Украины с территории Курской области.
Комментируя вопрос о возможных мирных переговорах с Украиной, Путин напомнил, что Россия минимум три раза соглашалась на мирные мероприятия с Украиной, но киевский режим отказывался. Президент РФ подчеркнул, что России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан. Иначе длительный период перемирия даст Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин усомнился, что Зеленскому понадобится политическое убежище
Вчера, 16:37

Дуэль с западом

Интересной деталью прямой линии стала копия боевого знамени с фронта, которую принес с собой Путин. Российскому лидеру знамя подарили бойцы 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). Глава государства попросил развернуть флаг и рассказал, что регулярно общается с участниками СВО, которые передают ему сувениры и шевроны.
Не остался без внимания президента и вопрос про новейшую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.
А тем западным экспертам, которые не верят в характеристики "Орешника", Путин предложил провести эксперимент - "высокотехнологичную дуэль 21 века". По задумке президента РФ, Запад мог бы выбрать цель для поражения в Киеве, сосредоточить вокруг него противоракетные силы и попробовать перехватить удар "Орешника". "Мы к такому эксперименту готовы", - заявил Путин.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин процитировал Марка Твена, отвечая на вопрос о "слабости" России
Вчера, 13:53

ЧП в Черном море

В ходе прямой линии также прозвучал вопрос о последствиях крушения танкеров в Керченском проливе. Глава государства рассказал, что регулярно получает доклады о ситуации в акватории Черного моря после ЧП, и назвал настоящей экологической бедой загрязнение моря мазутом после крушения танкеров.
Президент подчеркнул, что надо сделать всё, чтобы убрать разлитое топливо с побережья Черного моря, и заверил, что при необходимости будет развёрнута дополнительная группировка МЧС для ликвидации последствий.

Замедление YouTube

Свой вопрос Путину на прямой линии удалось задать блогеру Владу Бумаге. Он был посвящен замедлению YouTube в РФ. Президент рассказал, что оно по большей части связано с вопросами на стороне самой платформы, а не с российскими властями. В то же время YouTube нарушил законы Российской Федерации, в связи с чем Роскомнадзор предъявил им обоснованные претензии, добавил глава государства.
Google и YouTube должны выбрать для себя - или соблюдать российские законы для работы в РФ, или работать у себя в стране, подчеркнул Путин. По его словам, необходимо, чтобы платформы не злоупотребляли сетью для достижения политических целей своих правительств.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин поздравил блогера Влада Бумагу с 80 миллионами подписчиков
Вчера, 15:44

Встреча с Асадом

Блок вопросов был посвящен международным контактам Путина. В частности, российский лидер рассказал, что пока не виделся с бывшим президентом Сирии Башаром Асадом после его приезда в Москву, но планирует сделать это. Путин также пообещал корреспонденту американского телеканала NBC Киру Симмонсу задать Асаду вопрос о пропавшем в Сирии 12 лет назад журналисте из США Остине Тайсе. При этом Путин не уверен в том, что Асад что-то про него знает.
Комментируя сложившуюся ситуацию в Сирии, Путин заявил, что происходящее в республике не является поражением России - цели РФ по недопущению возникновения террористического анклава в регионе были достигнуты. Президент РФ также рассказал, что Москва подумает о сохранении российских военных баз в Сирии, но для этого должны совпадать интересы России и тех, кто контролирует и будет контролировать ситуацию в республике.
Кроме того, журналистов интересовали вопросы о контактах с избранным президентом США Дональдом Трампом. Российский лидер сообщил, что не виделся с ним более четырех лет, но готов к разговору в любое время.
Итоги года с Владимиром Путиным
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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1 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

Ведущая телеканала Россия 24 Александра Суворова перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

Журналисты в национальных костюмах перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Жители Красноярска смотрят трансляцию программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным в Научной библиотеке Сибирского федерального университета

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прямая линия продолжалась.

Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным на экране ноутбука жителя Новосибирска

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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12 из 12

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РоссияВладимир ПутинСирияУкраинаБашар АсадДональд ТрампYouTubeПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ЗападСШАЕвросоюзВ мире
 
 
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