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Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин
Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин
Технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:09:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте, заявил президент России Владимир Путин. "Можно и в другом месте", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему он в ходе прямой линии предложил провести технологическую дуэль между "Орешником" и западным ПВО именно в столице Украины. Фрагмент ответа выложен в Telegram-канале журналиста.
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киев, россия, украина, владимир путин, павел зарубин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин
Путин: дуэль между "Орешником" и западным ПВО можно провести не только в Киеве