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Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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19:09 19.12.2024 (обновлено: 19:30 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990255778.html
Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин
Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин
Технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T19:09:00+03:00
2024-12-19T19:30:00+03:00
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте, заявил президент России Владимир Путин. "Можно и в другом месте", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему он в ходе прямой линии предложил провести технологическую дуэль между "Орешником" и западным ПВО именно в столице Украины. Фрагмент ответа выложен в Telegram-канале журналиста.
https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html
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киев, россия, украина, владимир путин, павел зарубин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Киев, Россия, Украина, Владимир Путин, Павел Зарубин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин

Путин: дуэль между "Орешником" и западным ПВО можно провести не только в Киеве

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте, заявил президент России Владимир Путин.
"Можно и в другом месте", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему он в ходе прямой линии предложил провести технологическую дуэль между "Орешником" и западным ПВО именно в столице Украины. Фрагмент ответа выложен в Telegram-канале журналиста.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с "Орешником"
Вчера, 15:31
 
КиевРоссияУкраинаВладимир ПутинПавел ЗарубинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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