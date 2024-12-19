https://ria.ru/20241219/putin-1990255778.html

Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин

Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Дуэль "Орешника" и ПВО можно провести не только в Киеве, заявил Путин

Технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте, заявил президент России Владимир... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T19:09:00+03:00

2024-12-19T19:09:00+03:00

2024-12-19T19:30:00+03:00

киев

россия

украина

владимир путин

павел зарубин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194882_0:0:3169:1784_1920x0_80_0_0_d5114295074013d498c77a0cfd72c73d.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Технологическую дуэль между системой "Орешник" и западными силами ПВО можно провести не только в Киеве, но и в другом месте, заявил президент России Владимир Путин. "Можно и в другом месте", - сказал Путин журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему он в ходе прямой линии предложил провести технологическую дуэль между "Орешником" и западным ПВО именно в столице Украины. Фрагмент ответа выложен в Telegram-канале журналиста.

https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html

киев

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

киев, россия, украина, владимир путин, павел зарубин, прямая линия с владимиром путиным — 2024