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Путин оценил систему ПВО в Киеве - РИА Новости, 19.12.2024
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18:59 19.12.2024 (обновлено: 20:06 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990254958.html
Путин оценил систему ПВО в Киеве
Путин оценил систему ПВО в Киеве - РИА Новости, 19.12.2024
Путин оценил систему ПВО в Киеве
В Киеве стоит достаточно серьёзная система ПВО, организованная западными странами, пускай включают все, что у них есть, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:59:00+03:00
2024-12-19T20:06:00+03:00
в мире
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве стоит достаточно серьёзная система ПВО, организованная западными странами, пускай включают все, что у них есть, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможной высокотехнологичной дуэли с использованием "Орешника".Президент России во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести "высокотехнологичную дуэль": выбрать "какой-то объект для поражения в Киеве", сосредоточить там западные силы ПВО и ПРО, а Россия бы нанесла туда удар "Орешником"."Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю - там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Ну пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их и там, и там по 24 штуки", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему он предложил выбрать объект для поражения именно в Киеве.Видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.Глава государства уточнил, что его слова были адресованы именно тем, кто сомневается в эффективности "Орешника"."Я же не сказал что я вызываю (на "дуэль" - ред.), я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности "Орешника", пусть они предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания, западным странам, провести такую дуэль. Мы - согласны. Прямо сейчас", - добавил Путин.Передача "Итоги года с Владимиром Путиным" не обошла стороной новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам участвовал в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html
https://ria.ru/20241219/pvo-1990110223.html
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в мире, киев, россия, румыния, владимир путин, павел зарубин
В мире, Киев, Россия, Румыния, Владимир Путин, Павел Зарубин
Путин оценил систему ПВО в Киеве

Путин: в Киеве стоит серьезная система ПВО, организованная западными странами

© iStock.com / Hanna BohdanВид на Киев
Вид на Киев - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© iStock.com / Hanna Bohdan
Вид на Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве стоит достаточно серьёзная система ПВО, организованная западными странами, пускай включают все, что у них есть, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможной высокотехнологичной дуэли с использованием "Орешника".
Президент России во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести "высокотехнологичную дуэль": выбрать "какой-то объект для поражения в Киеве", сосредоточить там западные силы ПВО и ПРО, а Россия бы нанесла туда удар "Орешником".
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Зарубежные СМИ отреагировали на предложение Путина о дуэли с "Орешником"
Вчера, 15:31
"Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю - там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Ну пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их и там, и там по 24 штуки", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему он предложил выбрать объект для поражения именно в Киеве.
Видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.
Глава государства уточнил, что его слова были адресованы именно тем, кто сомневается в эффективности "Орешника".
"Я же не сказал что я вызываю (на "дуэль" - ред.), я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности "Орешника", пусть они предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания, западным странам, провести такую дуэль. Мы - согласны. Прямо сейчас", - добавил Путин.
Передача "Итоги года с Владимиром Путиным" не обошла стороной новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам участвовал в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
Американский противоракетный комплекс системы THAAD - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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Вчера, 13:10
 
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