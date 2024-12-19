https://ria.ru/20241219/putin-1990254958.html

Путин оценил систему ПВО в Киеве

Путин оценил систему ПВО в Киеве - РИА Новости, 19.12.2024

Путин оценил систему ПВО в Киеве

В Киеве стоит достаточно серьёзная система ПВО, организованная западными странами, пускай включают все, что у них есть, заявил президент РФ Владимир Путин,... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:59:00+03:00

2024-12-19T18:59:00+03:00

2024-12-19T20:06:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. В Киеве стоит достаточно серьёзная система ПВО, организованная западными странами, пускай включают все, что у них есть, заявил президент РФ Владимир Путин, говоря о возможной высокотехнологичной дуэли с использованием "Орешника".Президент России во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, предложил западным экспертам провести "высокотехнологичную дуэль": выбрать "какой-то объект для поражения в Киеве", сосредоточить там западные силы ПВО и ПРО, а Россия бы нанесла туда удар "Орешником"."Киев, по моему мнению, в соответствии с тем, что я знаю - там и так организована западными странами достаточно серьезная система ПВО. Ну пускай они включат все, что у них есть, включая систему противоракетной обороны и эти антиракеты, которые стоят на боевом дежурстве в Румынии и в Польше. Их и там, и там по 24 штуки", - сказал Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, почему он предложил выбрать объект для поражения именно в Киеве.Видео интервью опубликовано в Telegram-канале журналиста.Глава государства уточнил, что его слова были адресованы именно тем, кто сомневается в эффективности "Орешника"."Я же не сказал что я вызываю (на "дуэль" - ред.), я сказал, что те эксперты западные, которые сомневаются в эффективности "Орешника", пусть они предложат тем, кто платит им заработную плату за такие высказывания, западным странам, провести такую дуэль. Мы - согласны. Прямо сейчас", - добавил Путин.Передача "Итоги года с Владимиром Путиным" не обошла стороной новейшую российскую баллистическую ракету средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам участвовал в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет. В этом контексте Путин вызвал Запад на дуэль, если тот сомневается в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

https://ria.ru/20241219/putin-1990182765.html

https://ria.ru/20241219/pvo-1990110223.html

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в мире, киев, россия, румыния, владимир путин, павел зарубин