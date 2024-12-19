https://ria.ru/20241219/putin-1990254306.html

Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин

Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин

Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T18:57:00+03:00

2024-12-19T18:57:00+03:00

2024-12-19T19:30:00+03:00

россия

в мире

владимир путин

ракета "орешник"

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы прямо сейчас, вот прямо сегодня", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об идее провести "дуэль" с применением "Орешника", прозвучавшей во время прямой линии.Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналиста.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась в четверг - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась 4,5 часа. Не осталась в стороне и тема новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.В этом контексте Путин предложил Западу "высокотехнологичную дуэль", если там сомневаются в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.

https://ria.ru/20241219/putin-1990258915.html

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россия, в мире, владимир путин, ракета "орешник"