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Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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18:57 19.12.2024 (обновлено: 19:30 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990254306.html
Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин
Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин
Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T18:57:00+03:00
2024-12-19T19:30:00+03:00
россия
в мире
владимир путин
ракета "орешник"
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин."Мы готовы прямо сейчас, вот прямо сегодня", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об идее провести "дуэль" с применением "Орешника", прозвучавшей во время прямой линии.Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналиста.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась в четверг - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась 4,5 часа. Не осталась в стороне и тема новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.В этом контексте Путин предложил Западу "высокотехнологичную дуэль", если там сомневаются в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
https://ria.ru/20241219/putin-1990258915.html
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россия, в мире, владимир путин, ракета "орешник"
Россия, В мире, Владимир Путин, Ракета "Орешник"
Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин

Путин заявил, что РФ уже готова к технологической дуэли с применением "Орешника"

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы прямо сейчас, вот прямо сегодня", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об идее провести "дуэль" с применением "Орешника", прозвучавшей во время прямой линии.
От Орешника до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
От "Орешника" до анекдотов. Ежегодная пресс-конференция Владимира Путина
Вчера, 19:26
Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналиста.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась в четверг - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась 4,5 часа. Не осталась в стороне и тема новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.
В этом контексте Путин предложил Западу "высокотехнологичную дуэль", если там сомневаются в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.
Новейшая российская ракета Орешник
11 декабря, 17:26
Инфографика
Новейшая российская ракета "Орешник"Посмотреть
 
РоссияВ миреВладимир ПутинРакета "Орешник"
 
 
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