Россия готова к дуэли с использованием "Орешника", заявил Путин
Путин заявил, что РФ уже готова к технологической дуэли с применением "Орешника"
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Россия прямо сейчас готова к технологической дуэли с использованием ракетной системы "Орешник", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Мы готовы прямо сейчас, вот прямо сегодня", - сказал Путин тележурналисту Павлу Зарубину, говоря об идее провести "дуэль" с применением "Орешника", прозвучавшей во время прямой линии.
Фрагмент интервью опубликовал в Telegram-канале журналиста.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась в четверг - программа "Итоги года с Владимиром Путиным" продлилась 4,5 часа. Не осталась в стороне и тема новейшей российской баллистической ракеты средней дальности "Орешник". В частности, глава государства рассказал, что сам принимал участие в принятии решения о производстве ракеты, и отметил, что шансов легко сбить или уничтожить "Орешник" у противника нет.
В этом контексте Путин предложил Западу "высокотехнологичную дуэль", если там сомневаются в "Орешнике". Для этого глава государства предложил западным экспертам выбрать объект для поражения в Киеве, сосредоточить там силы ПВО и попробовать перехватить удар.