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В Кремле назвали прямую линию Путина насыщенной и разнообразной

В Кремле назвали прямую линию Путина насыщенной и разнообразной - РИА Новости, 19.12.2024

В Кремле назвали прямую линию Путина насыщенной и разнообразной

Состоявшаяся в четверг прямая линия президента РФ Владимира Путина была насыщенной по содержанию и разнообразной по темам, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:57:00+03:00

2024-12-19T17:57:00+03:00

2024-12-19T18:15:00+03:00

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

общество

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Состоявшаяся в четверг прямая линия президента РФ Владимира Путина была насыщенной по содержанию и разнообразной по темам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Очень насыщенное по содержанию, разнообразное по темам мероприятие", - сказал Песков в интервью тележурналисту Павлу Зарубину, комментируя итоги прошедшей прямой линии Путина, которая была совмещена с большой пресс-конференцией.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, общество, дмитрий песков