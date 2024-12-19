https://ria.ru/20241219/putin-1990241938.html

Россияне услышали от Путина ответы на волнующие вопросы, заявили в Кремле

Россияне услышали от Путина ответы на волнующие вопросы, заявили в Кремле - РИА Новости, 19.12.2024

Россияне услышали от Путина ответы на волнующие вопросы, заявили в Кремле

Многие россияне услышали в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина то, что хотели услышать по беспокоящим их темам, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:54:00+03:00

2024-12-19T17:54:00+03:00

2024-12-19T18:13:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

дмитрий песков

общество

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Многие россияне услышали в ходе прямой линии президента РФ Владимира Путина то, что хотели услышать по беспокоящим их темам, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Я думаю, что во многом удовлетворен интерес журналистов. И думаю, что очень многие граждане услышали то, что они хотели услышать по тем темам, которые их беспокоят", - сказал Песков тележурналисту Павлу Зарубину, комментируя итоги прошедшей в четверг прямой линии Путина, которая была совмещена с пресс-конференцией.Фрагмент интервью опубликован в Telegram-канале журналиста.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, дмитрий песков, общество, россия