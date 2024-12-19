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Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков
Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков - РИА Новости, 19.12.2024
Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков
Прямую линию президента РФ Владимира Путина наверняка будут анализировать за рубежом, было сделано много важных заявлений, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:50:00+03:00
2024-12-19T17:50:00+03:00
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямую линию президента РФ Владимира Путина наверняка будут анализировать за рубежом, было сделано много важных заявлений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину отметил разнообразие тем, которые были затронуты в ходе прямой линии."Наверняка его многие будут и у нас в стране разбирать и анализировать, и за рубежом, потому что много было сделано важных заявлений", - прокомментировал Песков прошедшее мероприятие, фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, политика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Политика
Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков
Песков заявил, что прямую линию Путина будут анализировать за рубежом