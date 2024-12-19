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Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков - РИА Новости, 19.12.2024
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17:50 19.12.2024 (обновлено: 18:05 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990240021.html
Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков
Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков - РИА Новости, 19.12.2024
Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков
Прямую линию президента РФ Владимира Путина наверняка будут анализировать за рубежом, было сделано много важных заявлений, заявил пресс-секретарь главы... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:50:00+03:00
2024-12-19T18:05:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямую линию президента РФ Владимира Путина наверняка будут анализировать за рубежом, было сделано много важных заявлений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину отметил разнообразие тем, которые были затронуты в ходе прямой линии."Наверняка его многие будут и у нас в стране разбирать и анализировать, и за рубежом, потому что много было сделано важных заявлений", - прокомментировал Песков прошедшее мероприятие, фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, политика
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Политика
Прямую линию Путина будут анализировать за рубежом, уверен Песков

Песков заявил, что прямую линию Путина будут анализировать за рубежом

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Прямую линию президента РФ Владимира Путина наверняка будут анализировать за рубежом, было сделано много важных заявлений, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Песков в комментарии журналисту Павлу Зарубину отметил разнообразие тем, которые были затронуты в ходе прямой линии.
"Наверняка его многие будут и у нас в стране разбирать и анализировать, и за рубежом, потому что много было сделано важных заявлений", - прокомментировал Песков прошедшее мероприятие, фрагмент комментария опубликован в Telegram-канале журналиста.
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияПолитика
 
 
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