https://ria.ru/20241219/putin-1990229194.html

Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из советской эпохи

Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из советской эпохи - РИА Новости, 19.12.2024

Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из советской эпохи

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин взял немало из советской эпохи, это подтверждает прямая линия, которая напоминает огромную... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T17:29:00+03:00

2024-12-19T17:29:00+03:00

2024-12-19T17:30:00+03:00

россия

владимир путин

геннадий зюганов

политика

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин взял немало из советской эпохи, это подтверждает прямая линия, которая напоминает огромную приемную. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, продлилась 4,5 часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО. "Считаю, что Путин из великой советской эпохи сейчас взял немало, и этому является подтверждением нынешняя его пресс-конференция. В теме, владеет хорошо материалом, знает проблемы, по сути дела, это огромная приемная", - сказал он журналистам. Он отметил, что очень острым оказался вопрос миграции. "Я достаточно удовлетворен характером ответов (Путина) по этой проблеме", - добавил депутат. По его словам, в ходе пресс-конференции Путин "ещё раз протянул руку всем, кто хотел мира и спокойствия".

https://ria.ru/20241219/putin-1990089183.html

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россия, владимир путин, геннадий зюганов, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024