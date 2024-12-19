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Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из советской эпохи - РИА Новости, 19.12.2024
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17:29 19.12.2024 (обновлено: 17:30 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990229194.html
Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из советской эпохи
Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из советской эпохи - РИА Новости, 19.12.2024
Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из советской эпохи
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин взял немало из советской эпохи, это подтверждает прямая линия, которая напоминает огромную... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T17:29:00+03:00
2024-12-19T17:30:00+03:00
россия
владимир путин
геннадий зюганов
политика
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин взял немало из советской эпохи, это подтверждает прямая линия, которая напоминает огромную приемную. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, продлилась 4,5 часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО. "Считаю, что Путин из великой советской эпохи сейчас взял немало, и этому является подтверждением нынешняя его пресс-конференция. В теме, владеет хорошо материалом, знает проблемы, по сути дела, это огромная приемная", - сказал он журналистам. Он отметил, что очень острым оказался вопрос миграции. "Я достаточно удовлетворен характером ответов (Путина) по этой проблеме", - добавил депутат. По его словам, в ходе пресс-конференции Путин "ещё раз протянул руку всем, кто хотел мира и спокойствия".
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россия, владимир путин, геннадий зюганов, политика, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Россия, Владимир Путин, Геннадий Зюганов, Политика, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Зюганов сравнил прямую линию Путина с большой приемной из советской эпохи

Лидер КПРФ Зюганов: прямая линия Путина напоминает огромную приемную

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Лидер КПРФ Геннадий Зюганов считает, что президент РФ Владимир Путин взял немало из советской эпохи, это подтверждает прямая линия, которая напоминает огромную приемную.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, продлилась 4,5 часа, за это время глава государства ответил на 76 вопросов, в том числе на 14 по тематике СВО.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином Дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Ответил не так, как все ожидали. Путин подвел итоги года
16:52
"Считаю, что Путин из великой советской эпохи сейчас взял немало, и этому является подтверждением нынешняя его пресс-конференция. В теме, владеет хорошо материалом, знает проблемы, по сути дела, это огромная приемная", - сказал он журналистам.
Он отметил, что очень острым оказался вопрос миграции. "Я достаточно удовлетворен характером ответов (Путина) по этой проблеме", - добавил депутат.
По его словам, в ходе пресс-конференции Путин "ещё раз протянул руку всем, кто хотел мира и спокойствия".
Итоги года с Владимиром Путиным
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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1 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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2 из 12
© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанк

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
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3 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

Журналисты во время специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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4 из 12
© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров | Перейти в медиабанк

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
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5 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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6 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

Ведущая телеканала Россия 24 Александра Суворова перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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7 из 12
© РИА Новости / POOL/Александр Казаков | Перейти в медиабанк

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
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8 из 12
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

Журналисты в национальных костюмах перед началом специальной программы Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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9 из 12
© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанк

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

Жители Красноярска смотрят трансляцию программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным в Научной библиотеке Сибирского федерального университета

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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10 из 12
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанк

Прямая линия продолжалась.

Трансляция программы Итоги года 2024 с Владимиром Путиным на экране ноутбука жителя Новосибирска

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12

Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
1 из 12

Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
2 из 12

Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.

© РИА Новости / POOL/Вячеслав Прокофьев
Перейти в медиабанк
3 из 12

Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
4 из 12

В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.

© РИА Новости / POOL/Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
5 из 12

Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
6 из 12

На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
7 из 12

На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.

© РИА Новости / POOL/Александр Казаков
Перейти в медиабанк
8 из 12

Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.

© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
9 из 12

Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.

© РИА Новости / Илья Наймушин
Перейти в медиабанк
10 из 12

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
11 из 12

Прямая линия продолжалась.

© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
12 из 12
 
РоссияВладимир ПутинГеннадий ЗюгановПолитикаПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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