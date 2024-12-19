https://ria.ru/20241219/putin-1990214635.html

Путин обратился к россиянам с новогодним пожеланием

Путин обратился к россиянам с новогодним пожеланием - РИА Новости, 19.12.2024

Путин обратился к россиянам с новогодним пожеланием

Президент России Владимир Путин пожелал россиянам больше внимания уделять близким. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:55:00+03:00

2024-12-19T16:55:00+03:00

2024-12-19T17:30:00+03:00

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин пожелал россиянам больше внимания уделять близким."Вот в преддверии Нового года, это семейный праздник, и тем более Рождества, хотел бы пожелать, чтобы больше уделяли внимания своим близким. И хочу всем пожелать успехов, счастья и благополучия", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Он рассказал, что в ходе своих встреч с представителями различных религиозных конфессий России интересуется, что чаще всего волнует их прихожан, о чем они сожалеют."Вы знаете, что отвечают, о чем сожалеют - слишком мало уделяют внимания детям", - добавил президент.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходила в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024