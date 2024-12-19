Путин обратился к россиянам с новогодним пожеланием

Путин накануне Нового года пожелал россиянам больше внимания уделять близким
Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.
Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.
Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.
Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.
Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.
Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.
Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.
Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.
В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.
В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.
Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.
Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.
На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.
На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.
На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.
На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.
Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.
Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.
Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.
Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.
С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".
С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".
Владимир Путин подвел итоги года в формате большой пресс-конференции, которую объединили с прямой линией.
Во время мероприятия прозвучало множество вопросов от граждан и прессы.
Россияне отправляли Путину обращения как на глобальные темы, так и по поводу региональных проблем.
Для сбора обращений от граждан организовали кол-центр, он начал работу в ночь на 8 декабря. Прием вопросов шел вплоть до окончания программы.
В этом году среди операторов, принимающих обращения, были и ветераны специальной военной операции.
Впервые к обработке вопросов к прямой линии Путина подключили искусственный интеллект.
На фото: модератор прямой линии с президентом Александра Суворова.
На "Итоги года с Владимиром Путиным" пригласили представителей региональной и федеральной прессы, а также сотрудников аккредитованных в Москве иностранных СМИ.
Журналисты часто приходят на большие пресс-конференции главы государства в ярких нарядах, с мягкими игрушками и плакатами для привлечения внимания.
Представителей прессы интересовали вопросы экономики, внутренней и внешней политики.
С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".