https://ria.ru/20241219/putin-1990213930.html

Путин заявил, что его работа всегда была сопряжена со служением Отечеству

Путин заявил, что его работа всегда была сопряжена со служением Отечеству - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил, что его работа всегда была сопряжена со служением Отечеству

Президент РФ Владимир Путин заявил, что его работа всегда была связана со служением Отечеству. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:52:00+03:00

2024-12-19T16:52:00+03:00

2024-12-19T17:07:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194961_0:18:3151:1790_1920x0_80_0_0_5c7be0b90bcfbda6b47eec27c1bef6ee.jpg

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что его работа всегда была связана со служением Отечеству.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, состоялась в четверг и продлилась 4,5 часа. Количество обращений превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat."Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству", - сказал глава государства в ходе общения с россиянами.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, политика