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Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете - РИА Новости, 19.12.2024
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16:51 19.12.2024
https://ria.ru/20241219/putin-1990213655.html
Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете
Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете
Президент России Владимир Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернет-пространстве, но если смотрит, то наблюдает за успехами и... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:51:00+03:00
2024-12-19T16:51:00+03:00
общество
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернет-пространстве, но если смотрит, то наблюдает за успехами и достижениями россиян. "Знаете, на чем я себя ловлю иногда: я когда смотрю что-то, я редко смотрю телевизор, времени нет, в интернете почти не бываю, но когда смотрю - смотрю на достижения, на успехи наших людей", - сказал глава государства в четверг в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Путин поделился, что недавно смотрел чемпионат мира по плаванию. "Я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи - без всякого преувеличения", - добавил российский лидер. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Число обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
https://ria.ru/20241219/putin-1990212602.html
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общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Общество, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете

Путин рассказал, что смотрит телевизор только, чтобы следить за успехами россиян

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернет-пространстве, но если смотрит, то наблюдает за успехами и достижениями россиян.
"Знаете, на чем я себя ловлю иногда: я когда смотрю что-то, я редко смотрю телевизор, времени нет, в интернете почти не бываю, но когда смотрю - смотрю на достижения, на успехи наших людей", - сказал глава государства в четверг в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин ответил на вопрос о личной мечте
16:46
Путин поделился, что недавно смотрел чемпионат мира по плаванию. "Я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи - без всякого преувеличения", - добавил российский лидер.
Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Число обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин рассказал, что в его кабинетах нет портретов
16:49
 
ОбществоРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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