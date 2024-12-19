https://ria.ru/20241219/putin-1990213655.html

Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете

Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернете

Президент России Владимир Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернет-пространстве, но если смотрит, то наблюдает за успехами и... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:51:00+03:00

2024-12-19T16:51:00+03:00

2024-12-19T16:51:00+03:00

общество

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990205392_0:79:3234:1898_1920x0_80_0_0_565bb2d9ba26e4df55ebfd1f3a205a35.jpg

МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что редко смотрит телевизор и почти не бывает в интернет-пространстве, но если смотрит, то наблюдает за успехами и достижениями россиян. "Знаете, на чем я себя ловлю иногда: я когда смотрю что-то, я редко смотрю телевизор, времени нет, в интернете почти не бываю, но когда смотрю - смотрю на достижения, на успехи наших людей", - сказал глава государства в четверг в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией. Путин поделился, что недавно смотрел чемпионат мира по плаванию. "Я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи - без всякого преувеличения", - добавил российский лидер. Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Число обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990212602.html

https://ria.ru/20241219/putin-1990212978.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024