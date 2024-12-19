https://ria.ru/20241219/putin-1990212978.html

Путин рассказал, что в его кабинетах нет портретов

Путин рассказал, что в его кабинетах нет портретов - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, что в его кабинетах нет портретов

Президент России Владимир Путин рассказал, что в его кабинетах нет портретов, но есть икона и бюст ученого Михаила Ломоносова. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:49:00+03:00

2024-12-19T16:49:00+03:00

2024-12-19T16:49:00+03:00

россия

владимир путин

михаил ломоносов

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал, что в его кабинетах нет портретов, но есть икона и бюст ученого Михаила Ломоносова. "У меня нет портретов в кабинете. У меня есть в одном кабинете икона, а во втором, еще одном кабинете, стоит бюст Ломоносова", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией. Прямая линия Путина состоялась в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" началась в полдень и продлилась 4,5 часа.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990212602.html

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россия, владимир путин, михаил ломоносов, прямая линия с владимиром путиным — 2024