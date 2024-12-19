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Путин ответил на вопрос о личной мечте - РИА Новости, 19.12.2024
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16:46 19.12.2024 (обновлено: 16:47 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990212602.html
Путин ответил на вопрос о личной мечте
Путин ответил на вопрос о личной мечте - РИА Новости, 19.12.2024
Путин ответил на вопрос о личной мечте
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал раскрывать свою личную мечту, попросив оставить ее "про себя". РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:46:00+03:00
2024-12-19T16:47:00+03:00
политика
россия
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прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал раскрывать свою личную мечту, попросив оставить ее "про себя". Главе государства задали вопрос, есть ли у него мечта, не государственного характера, а личная. "Есть, конечно, но это же личная мечта, можно я оставлю ее про себя", - сказал Путин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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политика, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин ответил на вопрос о личной мечте

Путин не стал раскрывать свою личную мечту и попросил оставить ее про себя

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин проводит специальную программу "Итоги года с Владимиром Путиным" в Гостином дворе
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал раскрывать свою личную мечту, попросив оставить ее "про себя".
Главе государства задали вопрос, есть ли у него мечта, не государственного характера, а личная.
"Есть, конечно, но это же личная мечта, можно я оставлю ее про себя", - сказал Путин.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
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ПолитикаРоссияВладимир ПутинПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024
 
 
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