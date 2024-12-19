https://ria.ru/20241219/putin-1990212602.html
Путин ответил на вопрос о личной мечте
Путин ответил на вопрос о личной мечте - РИА Новости, 19.12.2024
Путин ответил на вопрос о личной мечте
Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал раскрывать свою личную мечту, попросив оставить ее "про себя". РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:46:00+03:00
2024-12-19T16:46:00+03:00
2024-12-19T16:47:00+03:00
политика
россия
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал раскрывать свою личную мечту, попросив оставить ее "про себя". Главе государства задали вопрос, есть ли у него мечта, не государственного характера, а личная. "Есть, конечно, но это же личная мечта, можно я оставлю ее про себя", - сказал Путин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024
Политика, Россия, Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024
Путин ответил на вопрос о личной мечте
Путин не стал раскрывать свою личную мечту и попросил оставить ее про себя