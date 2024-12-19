https://ria.ru/20241219/putin-1990212602.html

Путин ответил на вопрос о личной мечте

Путин ответил на вопрос о личной мечте - РИА Новости, 19.12.2024

Путин ответил на вопрос о личной мечте

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал раскрывать свою личную мечту, попросив оставить ее "про себя". РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:46:00+03:00

2024-12-19T16:46:00+03:00

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политика

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, не стал раскрывать свою личную мечту, попросив оставить ее "про себя". Главе государства задали вопрос, есть ли у него мечта, не государственного характера, а личная. "Есть, конечно, но это же личная мечта, можно я оставлю ее про себя", - сказал Путин. Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990181866.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

политика, россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024