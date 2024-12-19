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Если Зеленский попросит об убежище, Россия не откажет, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
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16:41 19.12.2024 (обновлено: 16:49 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990211198.html
Если Зеленский попросит об убежище, Россия не откажет, заявил Путин
Если Зеленский попросит об убежище, Россия не откажет, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
Если Зеленский попросит об убежище, Россия не откажет, заявил Путин
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, предоставит ли Россия политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он об этом попросит, заявил, что... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:41:00+03:00
2024-12-19T16:49:00+03:00
в мире
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, предоставит ли Россия политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он об этом попросит, заявил, что Россия никому не отказывает."Но если бы он, извините, так неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, ну, Россия никому не отказывает", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, россия, владимир путин, владимир зеленский
В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Россия, Владимир Путин, Владимир Зеленский
Если Зеленский попросит об убежище, Россия не откажет, заявил Путин

Путин: РФ никому не отказывает в политическом убежище, в том числе, Зеленскому

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
© РИА Новости / POOL
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Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, предоставит ли Россия политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он об этом попросит, заявил, что Россия никому не отказывает.
"Но если бы он, извините, так неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, ну, Россия никому не отказывает", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.
Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
Президент России Владимир Путин проводит специальную программу Итоги года с Владимиром Путиным в Гостином дворе - РИА Новости, 1920, 19.12.2024
Путин назвал условие, при котором Россия будет говорить с Зеленским
14:39
 
В миреПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024РоссияВладимир ПутинВладимир Зеленский
 
 
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