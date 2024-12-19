https://ria.ru/20241219/putin-1990211198.html

Если Зеленский попросит об убежище, Россия не откажет, заявил Путин

Если Зеленский попросит об убежище, Россия не откажет, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024

Если Зеленский попросит об убежище, Россия не откажет, заявил Путин

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, предоставит ли Россия политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он об этом попросит, заявил, что... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:41:00+03:00

2024-12-19T16:41:00+03:00

2024-12-19T16:49:00+03:00

в мире

прямая линия с владимиром путиным — 2024

россия

владимир путин

владимир зеленский

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос, предоставит ли Россия политическое убежище Владимиру Зеленскому, если он об этом попросит, заявил, что Россия никому не отказывает."Но если бы он, извините, так неожиданно, как черт из табакерки, появился где-то и сказал, что нужно политическое убежище, ну, Россия никому не отказывает", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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