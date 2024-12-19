https://ria.ru/20241219/putin-1990210614.html

Путин назвал Россию своей семьей

Путин назвал Россию своей семьей - РИА Новости, 19.12.2024

Путин назвал Россию своей семьей

Президент России Владимир Путин заявил, что воспринимает страну как свою семью, а успехам россиян радуется, словно они его близкие родственники. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:39:00+03:00

2024-12-19T16:39:00+03:00

2024-12-19T17:23:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что воспринимает страну как свою семью, а успехам россиян радуется, словно они его близкие родственники.На прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент рассказал, что радуется успехам россиян в разных сферах так, как радовался бы достижениям членов семьи."Поэтому я на Россию смотрю как на семью", - сказал Путин.Он отметил, что у России - огромные территории, но Россия - это еще и история, культура, обычаи и традиции, а самое главное - это люди."Смотрю на мальчишек и девчонок, которые добиваются успеха на международных олимпиадах. Смотрю на наших ученых молодых... Честное слово - я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи", - добавил президент.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024