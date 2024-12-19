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Путин усомнился, что Зеленскому понадобится политическое убежище

Путин усомнился, что Зеленскому понадобится политическое убежище - РИА Новости, 19.12.2024

Путин усомнился, что Зеленскому понадобится политическое убежище

Президент России Владимир Путин считает, что Владимиру Зеленскому вряд ли понадобится политическое убежище, но он, вероятно, уедет за рубеж. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:37:00+03:00

2024-12-19T16:37:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин считает, что Владимиру Зеленскому вряд ли понадобится политическое убежище, но он, вероятно, уедет за рубеж."Я не думаю, что (Зеленскому - ред.) понадобится (политическое убежище - ред.)... Не знаю, как он будет поступать, но вполне вероятно, что он так же, как и некоторые люди из высшего политического руководства Украины, они выехали за рубеж, вполне вероятно, что и он уедет. Но его возьмут на содержание те люди, интересы которых он сегодня обслуживает", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, отвечая на вопрос о том, смог бы он предоставить Зеленскому политическое убежище.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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