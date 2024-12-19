https://ria.ru/20241219/putin-1990209370.html
Путин ответил на оскорбления в его адрес из-за рубежа
Путин ответил на оскорбления в его адрес из-за рубежа - РИА Новости, 19.12.2024
Путин ответил на оскорбления в его адрес из-за рубежа
Президент РФ Владимир Путин ответил на хамские обзывательства в свой адрес из-за рубежа: это от бессилия. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:37:00+03:00
2024-12-19T16:37:00+03:00
2024-12-19T17:04:00+03:00
владимир путин
прямая линия с владимиром путиным — 2024
в мире
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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на хамские обзывательства в свой адрес из-за рубежа: это от бессилия."Я уже говорил когда-то: кто как обзывается, то так и называется. И делается это, на мой взгляд, от бессилия", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире
Владимир Путин, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, В мире
Путин ответил на оскорбления в его адрес из-за рубежа
Путин объяснил хамские обзывательства в его адрес из-за рубежа бессилием