https://ria.ru/20241219/putin-1990209370.html

Путин ответил на оскорбления в его адрес из-за рубежа

Путин ответил на оскорбления в его адрес из-за рубежа - РИА Новости, 19.12.2024

Путин ответил на оскорбления в его адрес из-за рубежа

Президент РФ Владимир Путин ответил на хамские обзывательства в свой адрес из-за рубежа: это от бессилия. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:37:00+03:00

2024-12-19T16:37:00+03:00

2024-12-19T17:04:00+03:00

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

в мире

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МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин ответил на хамские обзывательства в свой адрес из-за рубежа: это от бессилия."Я уже говорил когда-то: кто как обзывается, то так и называется. И делается это, на мой взгляд, от бессилия", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241008/kharris-1977072935.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, в мире