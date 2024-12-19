https://ria.ru/20241219/putin-1990207950.html
Путин назвал честью доверие выбравших его россиян
Путин назвал честью доверие выбравших его россиян - РИА Новости, 19.12.2024
Путин назвал честью доверие выбравших его россиян
Президент РФ Владимир Путин назвал огромной честью доверие россиян, которые неоднократно выбирали его главой России, и также отметил, что это огромная... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:34:00+03:00
2024-12-19T16:34:00+03:00
2024-12-19T16:41:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал огромной честью доверие россиян, которые неоднократно выбирали его главой России, и также отметил, что это огромная ответственность."Всегда моя работа была сопряжена со служением Отечеству. Конечно, то, что люди, граждане России, уже не в первый раз доверили мне возглавить государство российское - это огромная честь и огромная ответственность", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Количество обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия, сбер, общество
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Владимир Путин, Россия, Сбер, Общество
Путин назвал честью доверие выбравших его россиян
Путин назвал огромной честью доверие россиян, которые выбрали его главой России