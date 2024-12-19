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Путин рассказал, когда Ельцин перестал быть приятен Западу

Путин рассказал, когда Ельцин перестал быть приятен Западу - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал, когда Ельцин перестал быть приятен Западу

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что его предшественник на посту Борис Ельцин был приятен Западу до того, как заявил о недопустимости РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:32:00+03:00

2024-12-19T16:32:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии заявил, что его предшественник на посту Борис Ельцин был приятен Западу до того, как заявил о недопустимости ударов по Югославии без санкции ООН, его тут же начали обзывать."Обращаю ваше внимание на то, что вы сказали в отношении Бориса Николаевича Ельцина. Все было как бы хорошо, его покровительственно хлопали по плечу, не замечали даже, когда он немножко прикладывался к рюмочке. Он был очень приятен во всех западных кругах. Как только он поднял голос в защиту Югославии, как только он сказал о том, что это противоречит международному праву и уставу ООН, как только он сказал, что это недопустимо в современной Европе - наносить удары по Белграду, по столице европейского государства без санкции Совета безопасности ООН, его тут же начали преследовать, обзывать: он такой-растакой, алкаш и прочее", - сказал Путин, отвечая на вопрос журналиста BBC.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, югославия, россия, европа, владимир путин, борис ельцин, оон