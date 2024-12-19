https://ria.ru/20241219/putin-1990206404.html

Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала самостоятельной

Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала самостоятельной - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил, что сделал все, чтобы Россия стала самостоятельной

Президент России Владимир Путин заявил, что он сделал все, чтобы РФ была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:30:00+03:00

2024-12-19T16:30:00+03:00

2024-12-19T16:39:00+03:00

прямая линия с владимиром путиным — 2024

владимир путин

россия

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что он сделал все, чтобы РФ была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решения в своих интересах."Я сделал все для того, чтобы Россия была самостоятельной и суверенной державой, которая в состоянии принимать решение в своих интересах, а не в интересах тех стран, которые подтаскивали ее к себе, похлопывая по плечу для того, чтобы использовать в своих целях", - сказал Путин во время прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

https://ria.ru/20241219/putin-1990206032.html

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прямая линия с владимиром путиным — 2024, владимир путин, россия