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Путин рассказал о разговоре с Орбаном о рождественском перемирии - РИА Новости, 19.12.2024
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16:29 19.12.2024 (обновлено: 16:46 19.12.2024)
https://ria.ru/20241219/putin-1990206145.html
Путин рассказал о разговоре с Орбаном о рождественском перемирии
Путин рассказал о разговоре с Орбаном о рождественском перемирии - РИА Новости, 19.12.2024
Путин рассказал о разговоре с Орбаном о рождественском перемирии
Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, раскрыл подробности беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о... РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:29:00+03:00
2024-12-19T16:46:00+03:00
в мире
прямая линия с владимиром путиным — 2024
венгрия
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черное море
виктор орбан
владимир путин
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, раскрыл подробности беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о рождественском перемирии и обмене пленными, президент пояснил, что не отказался от предложения и согласился подумать."Что касается короткосрочных перемирий. Вот с этим предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии господин Орбан. Он мне так и сказал, я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора… Ну чего это вам стоит на день, на два. Это же рождественское перемирие. Ну ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет. Я сказал: ну, да. Наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной, мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода и по судоходству в Черном море, и по энергетической инфраструктуре там, и так далее… Теперь я Орбана спросил. Он предложил и перемирие рождественское, он предложил и обмен пленными. Я не отказался, я сказал: в принципе надо подумать, но вы у них спросите", — сказал президент.Путин отметил, что после того как Орбан спросил украинскую сторону о возможности рождественского перемирия, она ответила категоричным отказом на такого рода предложение.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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Путин о разговоре с Орбаном
Путин о разговоре с Орбаном
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в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, венгрия, россия, черное море, виктор орбан, владимир путин
В мире, Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Венгрия, Россия, Черное море, Виктор Орбан, Владимир Путин
Путин рассказал о разговоре с Орбаном о рождественском перемирии

Путин согласился подумать после разговора с Орбаном о рождественском перемирии

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, раскрыл подробности беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о рождественском перемирии и обмене пленными, президент пояснил, что не отказался от предложения и согласился подумать.
"Что касается короткосрочных перемирий. Вот с этим предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии господин Орбан. Он мне так и сказал, я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора… Ну чего это вам стоит на день, на два. Это же рождественское перемирие. Ну ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет. Я сказал: ну, да. Наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной, мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода и по судоходству в Черном море, и по энергетической инфраструктуре там, и так далее… Теперь я Орбана спросил. Он предложил и перемирие рождественское, он предложил и обмен пленными. Я не отказался, я сказал: в принципе надо подумать, но вы у них спросите", — сказал президент.
Путин отметил, что после того как Орбан спросил украинскую сторону о возможности рождественского перемирия, она ответила категоричным отказом на такого рода предложение.
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В миреПрямая линия с Владимиром Путиным — 2024ВенгрияРоссияЧерное мореВиктор ОрбанВладимир Путин
 
 
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