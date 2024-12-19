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Путин рассказал о разговоре с Орбаном о рождественском перемирии

Путин рассказал о разговоре с Орбаном о рождественском перемирии - РИА Новости, 19.12.2024

Путин рассказал о разговоре с Орбаном о рождественском перемирии

Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, раскрыл подробности беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о... РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:29:00+03:00

2024-12-19T16:29:00+03:00

2024-12-19T16:46:00+03:00

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, раскрыл подробности беседы с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о рождественском перемирии и обмене пленными, президент пояснил, что не отказался от предложения и согласился подумать."Что касается короткосрочных перемирий. Вот с этим предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии господин Орбан. Он мне так и сказал, я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора… Ну чего это вам стоит на день, на два. Это же рождественское перемирие. Ну ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет. Я сказал: ну, да. Наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной, мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода и по судоходству в Черном море, и по энергетической инфраструктуре там, и так далее… Теперь я Орбана спросил. Он предложил и перемирие рождественское, он предложил и обмен пленными. Я не отказался, я сказал: в принципе надо подумать, но вы у них спросите", — сказал президент.Путин отметил, что после того как Орбан спросил украинскую сторону о возможности рождественского перемирия, она ответила категоричным отказом на такого рода предложение.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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Путин о разговоре с Орбаном Путин о разговоре с Орбаном 2024-12-19T16:29 true PT1M46S

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в мире, прямая линия с владимиром путиным — 2024, венгрия, россия, черное море, виктор орбан, владимир путин