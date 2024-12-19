https://ria.ru/20241219/putin-1990206032.html

Путин заявил, что уберег Россию

Путин заявил, что уберег Россию - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил, что уберег Россию

Президент России Владимир Путин заявил, что уберег Россию, страна отошла от края пропасти. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:29:00+03:00

2024-12-19T16:29:00+03:00

2024-12-19T16:40:00+03:00

россия

владимир путин

прямая линия с владимиром путиным — 2024

общество

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что уберег Россию, страна отошла от края пропасти."Я считаю, что не просто уберег (Россию - ред.), я считаю, что мы отошли от края пропасти, потому что все что происходило с Россией до этого и после (отставки Бориса Ельцина - ред.) вело нас к полной тотальной утрате нашего суверенитета. Без суверенитета Россия существовать как самостоятельное государство не может", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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2024

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россия, владимир путин, прямая линия с владимиром путиным — 2024, общество