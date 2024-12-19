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Путин указал на необходимость заключения прочного мира с Украиной

Путин указал на необходимость заключения прочного мира с Украиной - РИА Новости, 19.12.2024

Путин указал на необходимость заключения прочного мира с Украиной

России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:28:00+03:00

2024-12-19T16:28:00+03:00

2024-12-19T16:42:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. России нужно не перемирие, а прочный мир, обеспеченный надежными гарантиями безопасности для страны и ее граждан, заявил президент РФ Владимир Путин."Нам нужно не перемирие, нам нужен мир - долгосрочный, прочный, обеспеченный гарантиями для Российской Федерации и ее граждан. Это сложный вопрос, как обеспечить эти гарантии. Но в целом - можно поискать", - сказал глава государства в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией.Прямая линия Путина, совмещенная с пресс-конференцией, проходит в четверг – программа "Итоги года с Владимиром Путиным" вышла в эфир в полдень. Число обращений к началу программы превысило 2,4 миллиона. Для их обработки впервые была применена нейросеть от "Сбера" GigaChat.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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