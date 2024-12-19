https://ria.ru/20241219/putin-1990205160.html

Путин объяснил, почему России не нужно перемирие с Украиной

Путин объяснил, почему России не нужно перемирие с Украиной - РИА Новости, 19.12.2024

Путин объяснил, почему России не нужно перемирие с Украиной

Длительный период перемирия с Украиной даст возможности противнику заняться подготовкой и укреплением личного состава, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:27:00+03:00

2024-12-19T16:27:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Длительный период перемирия с Украиной даст возможности противнику заняться подготовкой и укреплением личного состава, заявил президент РФ Владимир Путин."Длительный период перемирия, он даст возможность противнику заняться этим: подготовкой и переподготовкой, укреплением личного состава", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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