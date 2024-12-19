Путин заявил о низкой укомплектованности некоторых батальонов ВСУ

С 2001 года Путин, занимая должности президента и премьер-министра, почти ежегодно проводил прямые линии (18 раз) и большие пресс-конференции (16 раз). В 2020-м форматы решили совместить. Поскольку эксперимент удался, с 2023-го все вместе это называется "Итоги года с Владимиром Путиным".