https://ria.ru/20241219/putin-1990204186.html

Путин заявил об истощении боевой техники и личного состава ВСУ

Путин заявил об истощении боевой техники и личного состава ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024

Путин заявил об истощении боевой техники и личного состава ВСУ

Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и личного состава вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024

2024-12-19T16:25:00+03:00

2024-12-19T16:25:00+03:00

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прямая линия с владимиром путиным — 2024

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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и личного состава вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин."Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооруженных сил, истощение", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>

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