https://ria.ru/20241219/putin-1990204186.html
Путин заявил об истощении боевой техники и личного состава ВСУ
Путин заявил об истощении боевой техники и личного состава ВСУ - РИА Новости, 19.12.2024
Путин заявил об истощении боевой техники и личного состава ВСУ
Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и личного состава вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:25:00+03:00
2024-12-19T16:25:00+03:00
2024-12-19T16:29:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и личного состава вооруженных сил Украины, заявил президент России Владимир Путин."Происходит истощение боевой техники, снаряжения, амуниции, боеприпасов и, что самое главное, личного состава со стороны украинских вооруженных сил, истощение", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Специальная военная операция на Украине, Россия, В мире, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины
Путин заявил об истощении боевой техники и личного состава ВСУ
Путин заявил об истощении боевой техники, снаряжения и личного состава ВСУ