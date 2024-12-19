https://ria.ru/20241219/putin-1990204044.html
У ВСУ нет военной подготовки, заявил Путин
У ВСУ нет военной подготовки, заявил Путин - РИА Новости, 19.12.2024
У ВСУ нет военной подготовки, заявил Путин
Российские военные на поле боя фиксируют отсутствие подготовки ВСУ, они не тянут, подготовка совсем не та, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 19.12.2024
2024-12-19T16:25:00+03:00
2024-12-19T16:25:00+03:00
2024-12-19T16:38:00+03:00
прямая линия с владимиром путиным — 2024
вооруженные силы украины
владимир путин
россия
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МОСКВА, 19 дек - РИА Новости. Российские военные на поле боя фиксируют отсутствие подготовки ВСУ, они не тянут, подготовка совсем не та, заявил президент РФ Владимир Путин."Нет времени (у ВСУ - ред.) на подготовку. Наши ребята фиксируют это на поле боя. Подготовка совсем не та. Это не советская школа. Это другая история. Даже те, кто проходят подготовку в западных странах, не тянут по сравнению с советской школой. Потому что они сами не воевали", - сказал Путин на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией.Итоги года с Владимиром Путиным. Онлайн-репортаж >>
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прямая линия с владимиром путиным — 2024, вооруженные силы украины, владимир путин, россия
Прямая линия с Владимиром Путиным — 2024, Вооруженные силы Украины, Владимир Путин, Россия
У ВСУ нет военной подготовки, заявил Путин
Путин заявил, что ВС России отмечают отсутствие военной подготовки у ВСУ